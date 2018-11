BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird am Weltklimagipfel im schlesischen Kattowitz nicht teilnehmen. "Darüber wurden heute in einer Vorbesprechung zur UN-Klimakonferenz die Bundestagsabgeordneten vom Umweltministerium informiert", gab der Energie- und Klimapolitiker der Linken, Lorenz Gösta Beutin, bekannt. "An ihrer Stelle wird Umweltministerin Svenja Schulze die Regierungschefin vertreten", berichtete der Abgeordnete.

Dass die Kanzlerin der am Sonntag beginnenden Konferenz fernbleibe würde, hatte hinter den Kulissen in Berlin schon länger die Runde gemacht. Gösta Beutin kritisierte diese Entscheidung als "Schwänzen". Statt Gesicht zu zeigen "wird die Umweltministerin vorgeschickt, um die klimapolitischen Hiobsbotschaften aus Deutschland in Sachen Klimaschutz zu überbringen", moniert er. Die Koalition hat das Klimaziel, den Treibhausgasausstoß Deutschlands im Jahr 20020 gegenüber 1990 um 40 Prozent zu senken, aufgegeben.

Noch auf der letzten Konferenz in Bonn hatte Merkel 2017 die Klimakrise zur "Schicksalsfrage für die Menschheit" erklärt und Taten angekündigt. Im Bundestagswahlkampf hatte sie die Einhaltung der Klimaschutzziele 2020 versprochen. Um das Ziel noch zu erreichen, verlangen Linke und Grünen die sofortige Abschaltung der 20 ältesten Kohlekraftwerke. Die Klimakonferenz endet am 14. Dezember.

