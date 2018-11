Mainz (ots) - Woche 49/18



Sa., 1.12.



Bitte neuen Ausdruck beachten:



12.05 ZDF SPORTextra (HD/UT) Wintersport



Weltcup Nordische Kombination 10 km Langlauf Massenstart Zusammenfassung aus Lillehammer/Norwegen Reporter: Volker Grube Moderation: Norbert Lehmann



ca. 12.40 Uhr Alpiner Ski-Weltcup Super-G Herren Zusammenfassung aus Beaver Creek/USA Reporter: Michael Pfeffer



ca. 12.55 Uhr Langlauf-Weltcup 15 km Herren Übertragung aus Lillehammer/Norwegen Reporter: Peter Leissl



ca. 13.30 Uhr Alpiner Ski-Weltcup Abfahrt Damen Zusammenfassung aus Lake Louise/Kanada Reporter: Aris Donzelli



ca. 14.05 Uhr Weltcup Nordische Kombination Springen Übertragung aus Lillehammer/Norwegen Reporter: Volker Grube Moderation: Norbert Lehmann



ca. 15.10 Uhr heute Xpress (HD/UT)



ca. 15.15 Uhr Rodel-Weltcup Doppelsitzer und Herren Zusammenfassung aus Whistler/Kanada Reporter: Norbert Galeske



ca. 15.50 Uhr Weltcup-Skispringen Herren, 1. Durchgang Übertragung aus Nischni Tagil/Russland Reporter: Stefan Bier Moderation: Norbert König zu Sa., 1.12.



ca. 16.40 Uhr heute Xpress (HD/UT)



ca. 16.45 Uhr Weltcup-Skispringen Herren, 2. Durchgang Übertragung aus Nischni Tagil/Russland Reporter: Stefan Bier Moderation: Norbert König



Moderation im Studio: Katrin Müller-Hohenstein



Weltcup-Skispringen bei zdfsport.de: Damen aus Lillehammer/Norwegen ab 17.15 Uhr im Livestream



Alpiner Ski-Weltcup bei zdfsport.de: Abfahrt Herren aus Beaver Creek/USA ab 19.00 Uhr im Livestream



Alpiner Ski-Weltcup bei zdfsport.de: Abfahrt Damen aus Lake Louise/Kanada ab 20.30 Uhr im Livestream



So., 2.12.



Bitte neuen Ausdruck beachten:



10.15 ZDF SPORTextra (HD/UT) Wintersport



Alpiner Ski-Weltcup Abfahrt Herren Zusammenfassung aus Beaver Creek/USA Reporter: Michael Pfeffer



ca. 10.35 Uhr Langlauf-Weltcup 10 km Damen Übertragung aus Lillehammer/Norwegen Reporter: Peter Leissl



ca. 10.45 Uhr Weltcup Nordische Kombination Springen Übertragung aus Lillehammer/Norwegen Reporter: Volker Grube Moderation: Norbert Lehmann



ca. 11.40 Uhr heute Xpress (HD/UT)



ca. 11.45 Uhr Biathlon-Weltcup Single-Mixed-Staffel Übertragung aus Pokljuka/Slowenien Reporter: Christoph Hamm, Herbert Fritzenwenger Moderation: Alexander Ruda Experte: Sven Fischer



ca. 12.50 Uhr Alpiner Ski-Weltcup Abfahrt Damen Zusammenfassung aus Lake Louise/Kanada Reporter: Aris Donzelli



zu So., 2.12.



ca. 13.10 Uhr Rodel-Weltcup Damen und Teamstaffel Zusammenfassung aus Whistler/Kanada Reporter: Norbert Galeske



ca. 13.30 Uhr Weltcup-Skispringen Damen, 2. Durchgang Übertragung aus Lillehammer/Norwegen Reporter: Martin Hüsener



ca. 14.05 Uhr Weltcup Nordische Kombination 10 km Langlauf Übertragung aus Lillehammer/Norwegen Reporter: Volker Grube Moderation: Norbert Lehmann



ca. 14.30 Uhr Biathlon-Weltcup Mixed-Staffel Übertragung aus Pokljuka/Slowenien Reporter: Christoph Hamm, Herbert Fritzenwenger Moderation: Alexander Ruda Experte: Sven Fischer



ca. 15.55 Uhr Weltcup-Skispringen Herren, 1. Durchgang Übertragung aus Nischni Tagil/Russland Reporter: Stefan Bier Moderation: Norbert König



ca. 16.50 Uhr Langlauf-Weltcup 15 km Herren Zusammenfassung aus Lillehammer/Norwegen Reporter: Peter Leissl



Moderation im Studio: Katrin Müller-Hohenstein



Weltcup-Skispringen Herren, 2. Durchgang aus Nischni Tagil/Russland ab 17.30 Uhr in der ZDF SPORTreportage



Alpiner Ski-Weltcup bei zdfsport.de: Riesenslalom Herren aus Beaver Creek/USA im Livestream 1. Lauf ab 17.45 Uhr 2. Lauf ab 20.45 Uhr



Alpiner Ski-Weltcup bei zdfsport.de: Super-G Damen aus Lake Louise/Kanada ab 19.00 Uhr im Livestream



Woche 52/18



Sa. 22.12.



17.35 plan b: Im Urlaub Gutes tun Bitte Ergänzung beachten Film von Sebastian Kentner und Jochen Klöck



