Der EUR/USD notiert weiterhin um 1,1280, nach dem eine weitere Schätzung des US Q3 BIP veröffentlicht wurde. EUR/USD nach Daten unverändert, wartet auf Powell Das Paar ließ sich von der Veröffentlichung des US Q3 BIP nicht beeindrucken. Das Ergebnis lag auf Jahresbasis bei 3,5 %. Als nächstes erwarten uns die US Verkäufe neuer Immobilien (Oktober), ...

