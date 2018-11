STUTTGART (Dow Jones)--Daimler ist trotz der deutlichen Marktabkühlung weiter optimistisch für das Autogeschäft in China. Während der gesamte Automarkt des Landes dieses Jahr den ersten Absatzrückgang seit 1990 verzeichnen könnte, hält der DAX-Konzern ein deutliches Absatzplus bei Mercedes für möglich. "Wir sind weiter absolut positiv, was China angeht", sagte Hubertus Troska, der im Daimler-Vorstand das Chinageschäft verantwortet. Auch in absehbarer Zeit sollte das Premiumgeschäft stärker zulegen als der Gesamtmarkt.

Nach zweistelligen Verkaufszuwächsen in den ersten zehn Monaten lief es für den Stuttgarter Konzern wohl auch im aktuellen Monat ordentlich. "Im November haben wir erstmals die Marke von 600.000 abgesetzten Mercedes-Benz-Pkw überschritten", so Troska. Vergangenes Jahr kam Daimler im weltgrößten Automarkt per Ende November auf 539.728 verkaufte Autos. Ob Daimler im Gesamtjahr 2018 ein zweistelliges Absatzplus in China einfahren könnte, wollte der Manager nicht sagen.

Wegen der Abschwächung des weltweit größten Automarktes blickt die Branche besorgt nach China. Besonders die Volumenhersteller spüren die Kaufzurückhaltung der Kunden: Im Oktober brachen die gesamten Verkäufe um 12 Prozent ein, das war der vierte monatliche Rückgang in Folge. Auf Jahressicht liegt der Absatz per Ende Oktober nun sogar etwas unter dem Vorjahr.

"Das sich das Wachstum in einem so großen Markt abschwächt, ist aber auch nicht ungewöhnlich", so Troska. Die Nachfrage nach Oberklassewagen sei dagegen weiterhin relativ stark. Daimler erzielte in den ersten zehn Monaten des Jahres ein Absatzplus von 13 Prozent und liegt vor den deutschen Konkurrenten Audi und BMW. In China verkauft der Stuttgarter Konzern gut ein Viertel seiner gesamten Premiumautos.

November 28, 2018

