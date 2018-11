Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Dietikon (pts020/28.11.2018/15:00) - Econis ordnet das Aufsichtsgremium neu. Robert Bornträger übernimmt per sofort das Präsidium des Verwaltungsrats. Xavier Paternot übergibt das Amt des Verwaltungsratspräsidenten in die Hände von Robert Bornträger, der im Mai 2018 in den Verwaltungsrat gewählt wurde. Durch diese Rochade obliegt die Führung des obersten Exekutivorgans einer erfahrenen, stark vernetzten Persönlichkeit, die den IT-Markt ausgezeichnet kennt und beste Voraussetzungen zur Weiterentwicklung des Unternehmens mitbringt. "In dieser Funktion möchte ich meine ICT-Kenntnisse und -Erfahrungen besonders den strategischen Themen widmen und damit die Weiterentwicklung der Econis als Anbieter von Multi-Cloud-Management und zeitgemässen, smarten Workplaces vorantreiben", sagt Robert Bornträger. Robert Bornträger war von 2008 bis 2018 Mitglied der Konzernleitung von SIX und verantwortlich für die Entwicklung und den Betrieb der gesamten Infrastruktur. Seiner Strategie für Econis liegt die Überzeugung zugrunde, der Markt entwickle sich zunehmend Richtung Multi-Cloud-Konstellationen, für deren Umsetzung spezialisierte Anbieter wie Econis notwendig sind. Ihnen wird die Aufgabe zuteil werden, einerseits das Multi-Cloud-Management und andererseits das Multi-Provider-Management für die Kunden sicherzustellen, unter Berücksichtigung der Komplexität sowie der anspruchsvollen Prozess- und Compliance-Themen. In diesem Bereich wird Econis ihre Kunden zukünftig vermehrt mit ihren Fähigkeiten und modularen Services begleiten. Econis AG Das führende Schweizer Technologie- und Dienstleistungsunternehmen Econis baut und betreibt kundenspezifische IT-Infrastrukturlösungen und Services. Die interdisziplinäre Ausrichtung befähigt Econis, seine Kunden umfassend zu betreuen. Die Outsourcing-Angebote bauen konsequent auf Modulen auf. Sie rationalisieren Geschäftsprozesse, reduzieren die Komplexität, setzen Managementkapazität frei und steigern dadurch die Agilität der Kunden. (Ende) Aussender: Econis AG Ansprechpartner: Urs Rutschmann Tel.: +41 44 744 73 73 E-Mail: urs.rutschmann@econis.ch Website: www.econis.ch Quelle: http://www.pressetext.com/news/20181128020

