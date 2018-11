BERLIN (Dow Jones)--Die kriegsähnlichen Zustände vor der Halbinsel Krim sind für die Bundesregierung kein Anlass zur Neubewertung des Projekts Nord Stream 2. Zu Forderungen aus dem Ausland, den Bau der Gaspipeline wegen der russischen Beteiligung zumindest vorerst auf Eis zu legen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin, die Bundesregierung habe diese Kritik natürlich zur Kenntnis genommen. Sie ändere aber nichts "an dem grundsätzlichen Blick auf dieses Projekt". Es handele sich "in erster Linie um ein Projekt der Wirtschaft".

Das Projekt habe aber auch eine politische Dimension, nämlich die Frage nach der künftigen ukrainischen Transitrolle für russisches Gas, sagte Seibert. Darüber brauche man Klarheit, das gelte nach wie vor, "deswegen beobachten wir natürlich die Spannungen sehr genau".

Es sei gut, dass über die Fortsetzung des Gastransfers für die Zeit nach 2019 Gespräche angelaufen seien zwischen der EU, Russland und der Ukraine, sagte Seibert. Die Bundesregierung unterstütze die Kommission darin, in Gesprächen mit Moskau und Kiew eine Lösung zu finden. "Es ist im deutschen Interesse, es ist im europäischen Interesse, dass die Ukraine auch weiterhin eine Rolle als Transitland für russisches Gas spielt."

Auch andere nehmen Gas

Es gebe auch andere Projekte, mit denen russisches Gas nach Europa gelangen solle, etwa Turk Stream, sagte Seibert mit Blick auf die geplante Pipeline, die auf dem Grund des Schwarzen Meeres verlaufen und Russland mit der Türkei verbinden soll.

Darüber hinaus bekräftigte Seibert die Position der Bundesregierung. Die festgenommenen Seeleute müssten wieder freigelassen, die beschlagnahmten Boote herausgegeben werden. "Ich kritisiere im Namen der Bundesregierung die Vorführung ukrainischer Gefangener im russischen Fernsehen."

Seibert erinnerte daran, dass Merkel mit den Präsidenten Petro Poroschenko und Wladimir Putin telefoniert und zu Zurückhaltung und Dialog aufgefordert habe. "Aus unserer Sicht ist keine Rechtfertigung für den Einsatz militärischer Mittel durch Russland zu erkennen", sagte der Regierungssprecher.

Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes erklärte, völkerrechtlich handele es sich beim Asowschen Meer um Staatsgebiet, das von Ukraine und Russland gemeinschaftliche genutzt werden könne. Die Nutzung sei in einem Kooperationsvertrag geregelt, dieser sehe die freie Fahrt von Schiffen beider Nationen vor.

