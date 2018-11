Ein regelrechter Ausverkauf bei Tech-Aktien machte sich in jüngster Vergangenheit auch bei der Aktie von AMD bemerkbar. Die schaffte es im September noch komfortabel auf Kurse jenseits der 30-USD-Marke, stürzte dann aber unsanft bis auf 16,85 USD im Tief. Langfristig bleibt bei dem Titel aber ein Aufwärtstrend intakt.

Aktuell scheinen die Anleger auch wieder mutiger zu werden. So konnte AMD seinen Börsenwert allein am Dienstag um 4,8 Prozent verbessern und am Mittwoch geht es vorbörslich um ... (Leonhard Kringel)

