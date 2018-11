Im Sommer hat ein Fahrer des chinesischen Dienstes Didi eine Passagierin vergewaltigt und getötet. Die Behörden bestrafen nun das Management.

Chinesische Behörden gehen nach den Morden an zwei Passagierinnen gegen den Mitfahrdienst Didi vor. Das Management werde mit Strafen belegt, teilte das Verkehrsministerium in Peking am Mittwoch mit.

Das Unternehmen habe gegen verschiedene Sicherheitsmaßstäbe verstoßen: "Die Steuerung der Menschen und Fahrzeuge ist außer Kontrolle." ...

