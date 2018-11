ADR-Papiere sind wegen eines Steuerskandals in die Schlagzeilen geraten. Warum Anleger lieber echte Aktien statt der international beliebten Hinterlegungsscheine kaufen sollten - und warum es manchmal nicht anders geht.

Die Fantasie von Steuertricksern kennt keine Grenzen, schon gar keine Landesgrenzen. Insofern passt es in Bild, dass dubiose Investoren mit Hilfe von Banken internationale "Schattenaktien" missbraucht haben sollen, um dem deutschen Fiskus unberechtigte Steuererstattungen aus der Kasse zu ziehen.

Beim Corpus Delicti soll es sich um ADR-Papiere handeln, um Amercian Depositary Receipts. Unter diesem Begriff aus dem Börsenjargon können Anleger sich einen börsengängigen Pfandzettel vorstellen, für den die Aktie eines Unternehmens hinterlegt wurde. So ein Papier ist quasi ein Schatten der echten Aktie. Einige sprechen auch von "Phantomaktien".

Wozu dienen diese Finanzinstrumente und wie sollten Anleger mit ihnen umgehen? Die Finanzbranche hat solche Schattenaktien erfunden, um die Grenzen zwischen internationalen Börsenplätzen zu überwinden. Es handelt sich um ein Instrument im Dienst der Arbitrage, also um nichts Illegales.

Dank amerikanischer ADRs oder internationaler GDRs - Global Depositary Receipts - können Anleger in Unternehmen investieren, deren Aktien nur an ausländischen Börsen erhältlich sind. Dort wäre der direkte Kauf, sofern technisch überhaupt möglich, mit hohen Gebühren für ausländische Anleger oder unkomfortablen Handelszeiten verbunden. Der Kurs der Schattenpapiere folgt im Normalfall dem Kurs der betreffenden Aktie, auch Dividenden fließen dem Anleger in seiner Heimatwährung zu.

Zugang zu Börsen weltweit

Immerhin etwa 5,5 Prozent des deutschen Börsenhandels entfallen auf diese Aktien-Pfandzettel. Das sind die Oktober-Zahlen der Frankfurter Wertpapierbörse sowie des elektronischen Handelssystems Xetra. Auf diesen beiden Plattformen der Deutschen Börse handeln Investoren besonders häufig die Pfandzettel für Aktien der chinesischen Internetkonzerne Alibaba und Baidu ...

