New York (ots/PRNewswire) - Pico, der führende Anbieter von Infrastruktur-, Konnektivitäts-, Daten- und Cloud-Technologie für die weltweite Finanzdienstleistungsgemeinschaft, gibt heute die Ernennung von Michael Verkuijl als Global Head of Sales and Marketing bekannt. In dieser Funktion ist Michael Verkuijl ein Mitglied der Geschäftsleitung von Pico und rapportiert an Jarrod Yuster, CEO.



"In den letzten 18 Monaten ist Pico im Rahmen der globalen Expansion explosionsartig gewachsen, insbesondere im Bereich der Implementierung von privaten und hybriden Clouds. Ich freue mich, dass Michael Verkuijl bei Pico die Funktion als Global Head of Sales and Marketing übernimmt. Dies unterstreicht unsere Wachstumsdynamik, während wir weiterhin in unser Führungsteam und unsere globale Organisation investieren. Michael Verkuijl verfügt in einer Zeit der zunehmenden Möglichkeiten für den globalen Devisenhandel sowie die Bereiche Fixed-Income-Infrastruktur und Datendienstleistungen über relevantes anlagenklassenübergreifendes Know-how und gute Industriekontakte", sagt Jarrod Yuster, CEO.



Michael Verkuijl verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungsbereich. In dieser Zeit hatte er verschiedene Führungsfunktionen im Vertriebsbereich inne, zuletzt als Head of Strategic Client Engagement für NEX Optimisation. Vor seiner Tätigkeit bei NEX arbeitete er als Global Head of Sales bei Traiana, wo er das Vertriebsteam leitete und im Rahmen der anlagenübergreifenden und geografischen Expansion vergrößerte. Zudem hatte Michael Verkuijl verschiedene Führungsfunktionen bei Thomson Reuters sowie Bloomberg inne.



"Ich fühlte mich von Pico angezogen, als ich die Begeisterung und Leidenschaft des Unternehmens für die Bereitstellung von qualitativ hochwertigen Produkten und Dienstleistungen an die Kunden erkannte. Ich freue mich, unsere starken Kundenbeziehungen weiter auszubauen, während wir unser globales Geschäft weiter skalieren und vergrößern", sagte Michael Verkuijl, Global Head of Sales & Marketing.



Anne Petersen, die zuvor die Rolle des Head of Sales and Marketing bei Pico innehatte, wurde zum Chief Strategy Officer ernannt und rapportiert weiterhin an Jarrod Yuster, CEO. Anne Petersen wird ihre fünfjährige starke Zusammenarbeit mit den Kunden von Pico nutzen, um sich auf strategische Partnerschaften und Allianzen zu konzentrieren sowie das Unternehmen auf dem Weg zu neuen Dienstleistungen und Initiativen zu führen.



"Anne Petersen hat seit Aufnahme ihrer Tätigkeit bei Pico Anfang 2014 maßgeblich zur Ankurbelung unseres Unternehmenswachstums beigetragen. Ich danke Anne Petersen für ihr großes Engagement in der Vergangenheit und freue mich, weiterhin mit ihr als Chief Strategy Officer zusammenzuarbeiten, während wir die nächste Phase unserer Unternehmensexpansion beginnen", sagte Jarrod Yuster, CEO.



"Pico stand bei der Bereitstellung von innovativen und Tech-Forward-Lösungen für den elektronischen Handel von Beginn weg an vorderster Stelle. Vorausschauend erachten wir es als entscheidend, dass wir unseren Kunden eine Reihe von Technologien und Dienstleistungen anbieten, die mit der sich stetig verändernden Landschaft Schritt halten können. Ich freue mich, im Rahmen dieser Aufgabe mit unseren talentierten Mitarbeitenden, Kunden und Industriepartnern zusammenzuarbeiten", sagt Anne Petersen, Chief Strategy Officer.



Pico ist der führende Anbieter von Infrastruktur-, Konnektivitäts-, Daten- und Cloud-Technologie für die weltweite Finanzdienstleistungsgemeinschaft. Erfahren Sie mehr unter: www.picotrading.com.



