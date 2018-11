(neu: Reaktionen und weitere Details)

HAMBURG/KIEL (dpa-AFX) - Der letzte Schritt ist getan: Die HSH Nordbank gehört seit Mittwoch privaten Investoren aus den USA. "Das Geld ist da", gab Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) im Phoenixsaal des Hamburger Rathauses bekannt. Rund eine Milliarde Euro geben US-amerikanische Investmentfonds unter der Führung der Firma Cerberus und des Investors Christopher C. Flowers für die HSH Nordbank aus. Um 12.26 Uhr war das Geld eingegangen, nur wenige Minuten später standen Dressel und seine Kieler Kollegin Monika Heinold (Grüne) vor den Kameras.

"Der Verkauf ist kein Anlass für Jubelstürme", sagte Dressel. Schließlich haben die beiden Länder durch die früheren Finanzspekulationen der Bank und deren Rettung durch öffentliche Mittel gemeinsam einen zweistelligen Milliardenbetrag aufbringen müssen. Und die Belastungen beeinflussten die Länderhaushalte weiter. Die letzte Abrechnung wird noch Jahre auf sich warten lassen, aber die Gesamtkosten bezifferte Heinold auf 5,5 bis 7,0 Milliarden Euro je Land.

Dennoch zeigten sich Dressel und Heinold auch erleichtert. Beide bekräftigten, dass der Verkauf der beste Schritt für die Steuerzahler und auch die Mitarbeiter gewesen sei. Heinold machte deutlich, dass die Finanzchefs keine verbindliche Zusage für einen Standorterhalt in Kiel eingefordert hätten, "weil wir diese hätten bezahlen müssen".

Die Reaktionen auf den Vollzug des Verkaufs waren gekennzeichnet durch eine Mischung aus Erleichterung und Bitternis. "Endlich ist der Sack zu", sagte Hamburgs Grünen-Fraktionschef Anjes Tjarks. Damit gehe eine Misere zu Ende, die niemals hätte passieren dürfen. Die Partei Die Linke hat eine eigene Rechnung aufgemacht und kommt auf Gesamtverluste von mehr als 30 Milliarden Euro für die Länder. "Die eigene Verantwortung der Länder wird nicht aufgearbeitet, die Verluste werden kleingeredet", sagte der Abgeordnete Norbert Hackbusch.

Für die CDU forderte der Bürgerschaftsabgeordnete Thilo Kleibauer ein besseres Risikomanagement für öffentliche Unternehmen, um kritische Entwicklungen frühzeitig zu erkennen. "Ein solches Desaster darf sich auch im Ansatz nicht wiederholen." Die SPD nannte den Verkauf einen "gewaltigen Kraftakt" mit dem das tragische Kapitel nunmehr endlich abgeschlossen werden könne.

Im Rückblick machte Heinold deutlich, dass durch eine verantwortungslose Expansionsstrategie und eine lange Kette von Fehlern aus einer kleinen Landesbank ein Milliardengrab geworden sei. Der Privatisierung vorausgegangen war eine zehn Monate lange Zitterpartie seit der Unterzeichnung der Kaufverträge im Februar. Besonders der Übergang von der Einlagensicherung der öffentlichen zu den privaten Banken war eine harte Nuss; die Verhandlungen zogen sich über Monate.

Die Bank erhält nunmehr einen neuen Namen, heißt künftig Hamburg Commercial Bank. Der neue Name soll ab Februar öffentlich sichtbar sein. Die HSH Nordbank war im Juni 2003 aus den Landesbanken in Hamburg und Kiel entstanden und hat somit gut 15 Jahre existiert. In dieser Zeit geriet sie in die Finanzkrise und verschiedene andere Skandale und musste mehrfach mit Steuergeld gerettet werden. Am Ende verfügte die EU-Kommission den Verkauf oder die Abwicklung der Bank. Der Aufsichtsrat der Bank wird ausgewechselt; den Vorsitz übernimmt der spanische Banker Juan Rodriguez Inciarte. Der Hamburger Sitz der Bank am Gerhart-Hauptmann-Platz wird zunächst beibehalten.

Die neue Hamburg Commercial Bank will ihre zentralen Geschäftsbereiche weiter betreiben - "allerdings mit einem schärferen Fokus sowie insgesamt differenzierter und effizienter im Einsatz ihrer Ressourcen", sagte Bankchef Stefan Ermisch. Der erfolgreiche Wechsel von öffentlichen zu privaten Anteilseignern sei echtes Neuland im deutschen Bankensektor und markiere den Beginn einer neuen Zeitrechnung. Die Bank konzentriere sich jetzt mit aller Kraft auf die neue Ära und werde zu einer mittelständischen Geschäftsbank aus Hamburg für Deutschland.

Für den tiefgreifenden Umbau der Bank gebe es eine Reihe von Leitplanken. Bis Ende 2021 soll die Eigenkapitalrendite vor Steuern mindestens acht Prozent betragen, die harte Kernkapitalquote 15 Prozent oder mehr sowie die Cost-Income-Ratio höchstens 40 Prozent. Das fordert auch der Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands Deutscher Banken, in den die neue Bank wechseln soll. Es gilt als ausgemacht, dass der Personalabbau in der Bank weitergeht. Zuletzt hatte die Bank noch gut 1700 Beschäftige, umgerechnet auf Vollzeitstellen. In Zukunft dürften es nochmals einige hundert weniger sein. Nähere Informationen dazu soll es Mitte Dezember geben./egi/akp/DP/tos

