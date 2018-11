Nigerianische Bank könnte kryptobezogene Konten schließen China überarbeitet sein Krypto-Ranking NASDAQ plant für 2019 Einführung von Bitcoin-Futures

Mittwoch ist ein weiterer Tag, der einige Zuwächse im Kryptowährungsmarkt mit sich bringt. Die Marktführer im heutigen Handel sind Ethereum Classic (ETHERCLASSIC) und Litecoin mit einem Plus von 9% bis 11%. Bitcoin ist ebenfalls gestiegen, allerdings mit einem weniger beeindruckenden Tempo von rund 4,5%. Die Kapitalisierung des gesamten Krypto-Marktes ist gestern von der 120 Mrd. USD-Marke abgeprallt und liegt jetzt wieder etwas über 130 Mrd. USD.

Die Kapitalisierung des Krypto-Marktes erreichte am Dienstag 120 Mrd. USD. Quelle: Macrobond, XTB Research Nigerianische Bank könnte Krypto-Konten schließen Eine nigerianische Geschäftsbank (Union Bank of Nigeria) mit Sitz in Lagos hat damit gedroht, eine nicht bekannte Anzahl von kryptowährungsbezogenen Konten zu schließen. In ihrer offiziellen Erklärung schrieb sie: "Um die Sicherheit der Gelder unserer Kunden zu gewährleisten, wird die Union Bank die Konten, die für Kryptowährungstransaktionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...