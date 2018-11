Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Easyjet nach Jahreszahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 1659 auf 1200 Pence gesenkt. Ungeachtet der soliden operativen Entwicklung in den letzten Quartalen und der weiter starken Bilanz dürfte die Aktie des Billigfliegers erst wieder steigen, wenn es mehr Klarheit über den Sommer-Flugplan für 2019 gebe, schrieb Analystin Ruxandra Haradau-Doser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/tih Datum der Analyse: 28.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0080 2018-11-28/16:11

ISIN: GB00B7KR2P84