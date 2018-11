Während die Menschen in Russland und der Ukraine mit wenigen hundert Euro im Monat überleben müssen, schwelgen ihre Staatslenker im Luxus. Vor allem das Vermögen von Wladimir Putin sorgt für Spekulationen.

2017 war ein gutes Jahr für Wladimir Putin. Sein offizielles Gehalt wurde den Angaben des Kreml zufolge verdoppelt. Statt 8,68 Millionen Rubel, also 115.000 Euro, stieg das Salär des russischen Präsidenten auf 280.000 Euro, 18,73 Millionen Rubel. Damit lägen er und Bundeskanzlerin Angela Merkel mit einem Gehalt von 310.800 Euro etwa gleichauf.

Der Unterschied zeigt sich im Verhältnis zum Einkommen der Bürger: In Deutschland verdient eine Lehrerin im Gymnasium ungefähr 42.000 Euro jährlich. In Moskau liegt der Lohn einer Lehrerin etwa bei 2400 Euro. Wobei die Gehälter in der Metropole verglichen mit den ländlichen Regionen häufig doppelt so hoch ausfallen.

Denn hier sind auch die Lebenshaltungskosten höher. Die Mieten und Lebensmittel kosten nur ein geringfügig weniger als in Deutschland. Das Gehalt einer Lehrerin würde also kaum ausreichen. Daher hat sich mit dem Umbau vom sozialistischen zum kapitalistischen System eine Art Schattenwirtschaft entwickelt. Viele Russen, vor allem mit Jobs in der freien Wirtschaft, verdienen sich eine gewisse Summe "im Umschlag" dazu. Heißt: Sie bekommen das Geld bar ausgezahlt und sparen so Steuern und Abgaben.

Mit ähnlichen Mitteln aber weit höheren Summen soll auch das Staatsoberhaupt Putin handhaben. Auch wenn es keinen Beweis gibt, deuten Recherchen über die Schwarzgeldkonten in Steueroasen (Panama Papers) darauf hin, dass Wladimir Putin über etwas mehr Geld verfügt, als der Kreml offiziell zugibt. Zur Diskussion stehen:

20 Villen4 Yachten58 HubschrauberEine Uhrensammlung im Wert von einer halben Million EuroEine hochwertige Kunstsammlung4,5 Prozent Unternehmensanteile an der Erdgasfirma Gazprom37 Prozent Anteile an der Erdgasfirma SurgutneftegazAnteile an der Ölhandelsfirma Gunvor, was das Unternehmen bestreitet

Die Angaben ...

