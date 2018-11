Die Erholung am US-Aktienmarkt setzt sich auch am Mittwoch fort. Mit Spannung wird die Rede von Fed-Chef Powell erwartet.

Hoffnungen auf eine Lösung im Handelsstreit zwischen den USA und China haben die US-Börsen zur Wochenmitte angetrieben. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte legte 0,8 Prozent auf 24.936 Punkte zu. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,5 Prozent auf 2695 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg um 0,7 Prozent auf 7132 Punkte.

Chinas Präsident Xi Jinping wird am Samstag in Buenos Aires mit US-Präsident Donald Trump zusammenkommen. Das Abendessen am Rande des G20-Treffens werde als Möglichkeit gesehen, im Handelsstreit mit China ...

