FRANKFURT (Dow Jones)--Porsche-Chef Oliver Blume würde im Fall von neuen US-Strafzöllen auf Autoimporte aus Europa mit Preiserhöhungen reagieren. "Höhere Zölle müssten wir zumindest zum Teil in Form von Preiserhöhungen an unsere Kunden weitergeben", sagte Blume im Interview mit der Wirtschaftswoche. Dies könne "erhebliche Auswirkungen" auf das US-Geschäft von Porsche haben, warnte er: "Das wäre sicherlich nicht förderlich für unseren Absatz." Der Sportwagenbauer verkaufte nach Angaben des CEOs 2017 "knapp ein Viertel der Neufahrzeuge in die USA". Porsche erziele in den USA "ungefähr ein Drittel" des Unternehmensgewinns.

Sämtliche Fahrzeuge, die Porsche in den USA verkauft, werden importiert, weil Porsche keine Produktion vor Ort hat. Das zu ändern, ist laut Blume aus wirtschaftlicher Sicht keine Alternative: "Eine Fertigung in den USA wäre für uns erst ab mindestens 50.000 Fahrzeugen von einer Baureihe wirtschaftlich. Dieses Volumen erreichen wir auf dem US-Markt derzeit gerade einmal mit allen unseren Modellreihen zusammen."

November 28, 2018 09:53 ET (14:53 GMT)

