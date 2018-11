In den USA ist die Zahl der verkauften Neubauten deutlich gesunken. Sie sei im Oktober um 8,9 Prozent zum Vormonat gefallen, teilte das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mit. Volkswirte hatten hingegen mit einem Anstieg um 4,0 Prozent gerechnet. Allerdings waren die Verkäufe im Vormonat noch um revidierte 1,0 Prozent gestiegen. In einer ersten Schätzung war hier noch ein Rückgang von 5,5 Prozent ermittelt worden.

Die auf das Jahr hochgerechnete Zahl der Verkäufe fiel von 597 000 im Vormonat auf 544 000. Zuletzt hatte eine Reihe von Daten eine Abkühlung am Immobilienmarkt signalisiert. Unter anderem belasten gestiegene Hypothekenzinsen und höhere Preise den Markt./jsl/elm/she

AXC0235 2018-11-28/16:28