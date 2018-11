Während die großen IT-Giganten aus den USA noch im Korrekturmodus stecken, zeigen die chinesischen Pendants, allen voran Alibaba und Tencent, aktuell schon echte Ansätze einer bevorstehenden Trendwende. Dazu hat sicherlich auch der Erfolg von Alibaba am sogenannten Singles-Day am 11. November beigetragen, als der E-Commerce-Gigant an diesem einen Tag einen Umsatzrekord von über 30 Mrd. Dollar meldete. Das Internetgeschäft im Reich der Mitte läuft also weiterhin auf Hochtouren. Sollte es am Wochenende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...