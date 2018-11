FRANKFURT (Dow Jones)--Sehr ruhig zeigt sich am Mittwochnachmittag der Aktienmarkt in Europa. Der Umsatz schlafe immer weiter ein, trotz guter Vorlagen der Wall Street, heißt es im Handel. Anleger gingen im Vorfeld des G20-Gipfels am Wochenende immer stärker in Deckung. Unterschwellig hoch ist aber die Hoffnung, dass es zu einem erlösenden "Trump-Tweet" über eine Einigung im Handelsstreit mit China kommt. Es wäre typisch für den US-Präsidenten, dies noch vor Gipfelbeginn mitzuteilen, heißt es im Handel.

Allerdings sinke auch mit jeder Minute die Wahrscheinlichkeit dafür: "Wenn so etwas nicht bis Donnerstag kommt, also vor Gipfelbeginn, dürfte es wohl nur ein normales Gipfeltreffen werden, also ohne die erhoffte, spektakuläre Auflösung", warnt ein Händler. Die Vorlagen widersprechen sich derweil: Hatte jüngst noch US-Präsident Donald Trump mit der Einführung neuer Zölle, unabhängig vom Ausgang des Treffens mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping, gedroht, schüren nun Aussagen von US-Präsidentenberater Larry Kudlow wieder Hoffnungen auf eine Beilegung des Handelsstreits. Sollte es jedoch keinen Deal geben, würden die neuen Zölle wie geplant eingeführt, sagte er weiter. Der DAX stagniert bei 11.307 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,2 Prozent auf 3.173 Punkte nach oben.

Autowerte mit Trump, Conti und Osram im Fokus

Etwas erholt zeigen sich Autowerte. Sie hatten am Vortag unter Berichten gelitten, Trump könnte schon in der kommenden Woche 25 Prozent Zoll auf europäische Autos einführen. VW erholen sich um 0,5 Prozent, BMW um 0,1 Prozent, Daimler notieren 0,2 Prozent leichter.

Einen erneuten Kurseinbruch von 4,7 Prozent gibt es bei Continental. Hier belastet, dass der Markt den Zulieferer als sinnvollen Käufer von Osram identifiziert hat. Dies mache von der Industrielogik und der Patentstärke Osrams her Sinn, heißt es im Handel mit Blick auf autonomes Fahren, LED und andere Technologien. Conti fielen daher bereits am Vortag, während Osram um 16 Prozent haussierten. Sie legen nach positiven Analystenkommentaren von der LBBW bis zur UBS ohne Gewinnmitnahmen um weitere 2,6 Prozent zu.

Vapiano kappt erneut die Prognose

Eine erneute Gewinnwarnung von Vapiano drückt den Kurs um 7,4 Prozent. Für das Gesamtjahr erwartet die Restaurantkette nur noch einen bereinigten operativen Gewinn von 34 bis 38 Millionen Euro. In der Anfang September bereits gesenkten Prognose wollte Vapiano noch 42 bis 47 Millionen erreichen.

Ein mögliches Sparprogramm schiebt Bayer um 0,9 Prozent an. Treiber ist ein Bericht, im Bereich Consumer Health denke man über einen Stellenabbau nach und der Bereich Animal Health stehe zum Verkauf. Seit den ersten Spekulationen um die Monsanto-Übernahme hat sich der Kurs mehr als halbiert. Anleger machen sich Sorgen, dass sich Bayer daran völlig überhoben haben könnte, denn die Klagerisiken um Glyphosat sind weiter immens.

SAP legen um 1,2 Prozent zu dank positiven Vorlagen von Salesforce. Das US-Unternehmen hat den Ausblick für das Cloud-Geschäft erhöht, auf das auch SAP setzt. Der Kurs springt über 5 Prozent. Für SMA Solar geht es sogar über 12 Prozent nach oben. Schon in China war am Morgen auf eine Dynamisierung der Branchenumsätze gesetzt worden.

Britische Bankenwerte zeigen sich im Vorfeld der Ergebnisse des Bankenstresstests der Bank of England (BoE) am Abend bis zu 0,3 Prozent leichter. Der Test soll die Widerstandsfähigkeit der britischen Banken bei verschiedenen Brexit-Szenarien zeigen. Investoren hatten auf eine Bestätigung der Testergebnisse vom vergangenen Jahr gehofft, sagt Jasper Lawler von London Capital Group. Damals hatten alle Banken das Brexit-Szenario bestanden.

Keine guten Nachrichten gibt es für Mieter, dafür aber die Immobilien-Aktien: So geht es für Aroundtown um 2,3 Prozent höher. Dank steigender Mieten legt der Gewinn (bereinigtes EBITDA) um 45 Prozent zu. "Der Gewerbeimmobilienmarkt zieht an, und das hilft Aroundtown", sagt ein Händler. Auch übergeordnet zeige sich der Sektor seit der Entspannung am Zinsmarkt wieder mit relativer Stärke. Auch bei Adler Real Estate explodieren die Nettomieteinnahmen, sie sprangen in den ersten neun Monaten um fast 39 Prozent über das Vorjahresniveau; die wichtige Kennzahl Funds from Operations, das Betriebsergebnis, hat das Unternehmen mehr als verdoppelt, die Prognose dafür wurde erhöht. Die Titel steigen um 3,4 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.173,13 0,21 6,71 -9,44 Stoxx-50 2.930,24 0,31 9,18 -7,79 DAX 11.307,22 -0,02 -1,89 -12,47 MDAX 23.398,40 -0,02 -3,77 -10,70 TecDAX 2.567,88 0,25 6,52 1,54 SDAX 10.517,25 0,49 51,27 -11,52 FTSE 6.995,15 -0,31 -21,70 -8,73 CAC 4.987,95 0,10 4,80 -6,11 Bund-Future 160,87% -0,16 3 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8.27 Di, 18:05 % YTD EUR/USD 1,1276 -0,16% 1,1290 1,1285 -6,1% EUR/JPY 128,45 -0,04% 128,55 128,43 -5,1% EUR/CHF 1,1269 -0,08% 1,1284 1,1279 -3,8% EUR/GBP 0,8825 -0,47% 0,8854 0,8864 -0,7% USD/JPY 113,91 +0,12% 113,85 113,81 +1,1% GBP/USD 1,2777 +0,30% 1,2750 1,2731 -5,5% Bitcoin BTC/USD 4.208,79 +9,4% 4.013,41 3.736,20 -69,2% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 50,93 51,56 -1,2% -0,63 -11,8% Brent/ICE 59,40 60,21 -1,3% -0,81 -6,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.212,89 1.215,04 -0,2% -2,16 -6,9% Silber (Spot) 14,17 14,15 +0,1% +0,02 -16,3% Platin (Spot) 822,60 834,50 -1,4% -11,90 -11,5% Kupfer-Future 2,75 2,71 +1,7% +0,05 -17,8% ===

