Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Vapiano nach der zweiten Gewinnwarnung in diesem Jahr auf "Hold" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Dies sei ein weiterer Schlag für die Aktien-Story der Restaurant-Kette gewesen, schrieb Analyst Nikolas Mauder in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vorbehalte gegenüber der Geschäftsaktivität in Schweden und der Bilanz seien nun ebenso die Konsequenz wie Sorgen über einen langsameren Anlauf, wenn es um die Eröffnung neuer Restaurants geht./ck/la Datum der Analyse: 28.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0086 2018-11-28/16:54

ISIN: DE000A0WMNK9