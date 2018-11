Risikoreichere Anlagen und echte Diversifikation werden laut Aberdeen Standard Investments 2019 in einem Umfeld hoher Volatilität für die Generierung von Renditen eine wesentliche Rolle spielen.

Andrew Milligan, Head of Global Strategy, ist der Ansicht, dass die folgenden fünf Aspekte das Anlagegeschäft 2019 prägen werden:

Positives, aber nachlassendes Wachstum

Das Weltwirtschaftswachstum wird sich - wenn auch in geringerem Umfang als 2018 - im nächsten Jahr fortsetzen, sofern die Kerninflation unter Kontrolle und die geldpolitische Straffung intakt und stabil bleibt. In den USA ist eine Rezession bis zum Abklingen der fiskalischen Stimuluseffekte weiterhin unwahrscheinlich - unserer Ansicht nach wird das Wachstum 2020/21 nachlassen.

Märkte werden wieder volatiler

Nachdem es 2017 auf den Märkten recht ruhig zuging, hat die jüngste Korrektur nun das Risiko eines Konjunkturrückgangs und politischer Unruhen eingepreist. Unseres Erachtens wird es an den globalen Aktienmärkten 2019 irgendwann zu einer Korrektur von 5 - 15 % kommen. Wenn man einen grösseren Schock einmal ausschliesst, werden sich die Aktienkurse letztlich aber wieder erholen, da die Gewinnaussichten der Unternehmen selbst bei höherem Druck auf die Margen positiv bleiben sollten.

Politische Spannungen bringen Märkte in Aufruhr

Der nach den Midterm-Wahlen von den USA verfolgte politische Kurs wird die weiteren Aussichten der Märkte entscheidend beeinflussen, an den Finanzmärkten in Europa und anderen Regionen könnte politischer Populismus für Aufregung sorgen. Unser Hauptaugenmerk konzentriert sich zurzeit auf jedwede massive Eskalation des Handelskonflikts zwischen den USA und China zu einem bilateralen Handelskrieg - in einer Welt integrierter Lieferketten sind Zölle eine stumpfe Waffe und können das Geschäftsklima deutlich eintrüben.

Geldpolitische Divergenz verstärkt sich

Fiskalische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...