Der französische Versicherer Axa hat sich in Asien zuletzt unterdurchschnittlich entwickelt. Jetzt soll der Fokus auf China gelegt werden.

Der französische Versicherungskonzern Axa schielt nach einem 15 Milliarden Dollar schweren Zukauf in Amerika auf den asiatischen Markt. Vorstandschef Thomas Buberl hat vor allem China, die Krankenversicherung und das eigene Filialnetz im Visier.

"Axa hat sich in Asien in den vergangenen Jahren unterdurchschnittlich entwickelt", sagte der Deutsche am Mittwoch auf einem Investorentag in London. Mit dem neuen Asien-Chef Gordon Watson habe sich das binnen neun Monaten geändert. Im November hatte die Nummer zwei der europäischen Versicherer für 584 Millionen Euro die restlichen Anteile an der China-Tochter Axa Tianping gekauft.

Auch andere Versicherer wie die Allianz haben Asien als attraktiven Markt entdeckt. Schließlich steht der Kontinent für die Hälfte des Wachstums auf dem Versicherungs-Markt weltweit.

