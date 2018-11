Die Aktien der General Electric Company (WKN:851144) sind 2018 um 51 % gesunken, und die Privatanleger sollten sich fragen, was um Himmels willen mit dem ehemaligen Börsenliebling passiert ist. Der überraschende Rückgang hat viele Value-Investoren angezogen, die versuchen, den Tiefststand in der Aktie zu finden. Doch abgesehen von der kurzlebigen Rallye, nachdem Larry Culp Anfang Oktober zum CEO ernannt wurde, ging es immer bergab. Was ist schief gelaufen und was kann man daraus lernen? Drei Gründe, warum die Aktie von GE im Jahr 2018 zurückgegangen ist Drei wesentliche und eng miteinander verbundene Faktoren sind für den Rückgang verantwortlich: Deutlicher Rückgang ...

