Die EU-Kommission hat eine Europäische Bürgerinitiative für ein Referendum zum Brexit als unzulässig zurückgewiesen. Ziel der Organisatoren war, allen EU-Bürgern eine Meinungsäußerung über einen Verbleib Großbritanniens in der Europäischen Union zu ermöglichen. Die Kommission lehnte es jedoch am Mittwoch ab, die Initiative zu registrieren, weil die Angelegenheit nicht in die Zuständigkeit der EU falle. Nach Artikel 50 der EU-Verträge sei es jedem Mitgliedsstaat erlaubt auszutreten. Die Kommission bedaure die Entscheidung Großbritanniens, erkenne sie jedoch an./vsr/DP/tos

AXC0244 2018-11-28/17:02