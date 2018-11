Zürich (ots) - Der neu gegründete Verband Swiss Wealthtech Leaders

fordert staatliche Regeln für den Zugang zu Bankkonto-Daten für

Fintech-Anbieter. «Wir sind für eine Regulierung in dem Bereich»,

sagt Patrick Schär, Verbandsmitglied und Chef von Selma Finance, zur

«Handelszeitung». Es müsse mehr Wettbewerb herrschen. «Und der

richtige Weg wäre eine Regulierung, die das vorschreibt.» In der EU

gelten seit Anfang Jahr neue Regeln für die Öffnung solcher

Bankenschnittstellen.



Die Börsenbetreiberin SIX Group entwickelt eine Plattform für

solchen Datenaustausch. Über die SIX Corporate API sollen ab Mai

Schweizer Bankkonten mit externen Softwareanbietern verbunden werden

können. Das Pilotprojekt werde im Bereich der

KMU-Buchhaltungssoftware liegen, sagt SIX-Sprecher Jürg Schneider.

Die SIX-Plattform sieht allerdings vor, dass Banken einem

Dienstanbieter den Zugang zu ihren Systemen verweigern können. Auch

sollen Zahlungen nicht über Drittanwendungen ausgelöst werden können.

Damit geht die SIX deutlich weniger weit als das Konzept der EU. Im

SIX-Modell bestehe die Gefahr einer «Monopolisierung», sagt Schär.



Für den Fintech-Experten der Hochschule Luzern, Andreas Dietrich,

«scheint die SIX-Architektur sinnvoll zu sein». Dass die Banken

Schnittstellen öffnen, sei richtig. Allerdings warnt auch er vor zu

passivem Verhalten: «Die Banken müssen erkennen, dass es in Sachen

Open Banking eine von der EU getriebene Welle gibt, der sie sich

nicht entgegenstellen können.» Die Banken müssten sich öffnen und

Konkurrenz an der Kundenschnittstelle zulassen. «Ansonsten wächst

auch in der Schweiz der regulatorische Druck, einzugreifen.»



