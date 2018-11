Die Aktie der Geely Automobile Holdings markierte vor einem Jahr am 20. November 2017 ein Doppeltop und fiel anschließend deutlich zurück. Der negative Trend führte im Oktober zu einem neuen Jahrestief, das bei 1,38 Euro ausgebildet wurde. Ausgehend von diesem Tief verzeichnet die Aktie seit dem 11. Oktober wieder Kursgewinne.

Sie ließen die Aktie in den ersten Novembertagen in der Spitze bis auf 1,96 Euro ansteigen. In der Zwischenzeit ist der Kurs jedoch wieder deutlich zurückgekommen. Für ... (Dr. Bernd Heim)

