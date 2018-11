Als Höchstspannungsnetz ist in dieser VDE-Anwendungsregel das Drehstromnetz mit Spannungen = 150 kV mit einer Netzfrequenz von 50 Hz definiert. Bei Mischanlagen mit Anschluss an Höchstspannungsnetze, in denen auch Bezugs- bzw. Erzeugungsanlagen mit Anschluss an kundeneigene Hoch-, Mittel- und/oder Niederspannungsnetze betrieben werden, sind hingegen für diese Bezugs- bzw. Erzeugungsanlagen die Anforderungen der VDE-Anwendungsregel für die jeweilige Spannungsebene des Anschlusses maßgebend. In diesem Fall erbringt der Anschlussnehmer den Nachweis der Fähigkeiten gegenüber dem Übertragungsnetzbetreiber.

Auch für Änderungen in Bestandsanlagen ist diese Anwendungsregel gültig. Es ist zu entscheiden ob die Änderungen an der Anlage eine wesentliche Überarbeitung des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...