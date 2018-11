Kinshasa, Demokratische Republik Kongo (ots/PRNewswire) -



Am Mittwoch, dem 28. November 2018, veröffentlicht Gécamines anlässlich einer internationalen Pressekonferenz in Kinshasa einen Bericht mit dem Titel: "Die Wahrheit über die Lügen von Nichtregierungsorganisationen in der Demokratischen Republik Kongo - Oder wie unter dem Deckmantel der Moralität dem Land die Souveränität über seine Rohstoffe entzogen werden soll".



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/790810/Gecamines_Logo.jpg )



Gécamines hat die Absicht, eine detaillierte und dokumentierte Antwort auf verschiedene Veröffentlichungen unterschiedlicher Nichtregierungsorganisationen vorzulegen, darunter Global Witness, Carter Center und in jüngerer Zeit Enough Project, insbesondere auf Anschuldigungen gegenüber Gécamines und der Demokratischen Republik Kongo.



Mit der Veröffentlichung dieses Berichts und dessen Bereitstellung im Internet möchte Gécamines die nationale und internationale Öffentlichkeit informieren.



Das Dokument ist in drei Teile gegliedert: die dokumentierte Antwort auf die schwerwiegendsten Vorwürfe gegen Gécamines, eine Erklärung mit Abbildungen und Nachweisen und schließlich die Präsentation der Methodik - auf Grundlage konkreter Beispiele.



Der vollständige Bericht kann heruntergeladen werden unter: http://www.gecamines.cd/report.html



Über Gécamines



Gécamines ist ein privatrechtliches Handelsunternehmen und führender Akteur im Bereich des Bergbaus in der



Demokratischen Republik Kongo.



OTS: Gécamines - La Générale Des Carrières Et Des Mines SA newsroom: http://www.presseportal.de/nr/132985 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_132985.rss2



Pressekontakt:



International Karl LAWSON: klawson@hopscotchafrica.com