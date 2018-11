Oliver Blume, Vorstandschef von Porsche, spricht über drohende Schutzzölle, Geheimverhandlungen mit der US-Regierung und seinen festen Glauben an schnelle Elektroautos.

Herr Blume, können Sie sich noch erinnern, was Sie gedacht haben, als Donald Trump zum US-Präsidenten gewählt wurde?Ich war überrascht. Und ich habe mich gefragt, was das wohl für die Welt bedeutet.

Die Antwort fällt ziemlich unerfreulich aus - auch für Ihr Geschäft.Abwarten. Sollten die Zölle tatsächlich nach oben gehen, hätte das natürlich erhebliche Auswirkungen für uns. Es hängen ja auch einige Jobs an unserer Nordamerika-Zentrale in Atlanta und unserem Händlernetz.

Das dürfte Trump nicht beeindrucken, denn Porsche produziert nicht in den USA. Mit seinen Zöllen will er in erster Linie die reinen Importeure treffen.Eine Fertigung in den USA wäre für uns erst ab mindestens 50 000 Fahrzeugen einer Baureihe wirtschaftlich. Dieses Volumen erreichen wir auf dem US-Markt derzeit gerade einmal mit allen unseren Modellreihen zusammen. Höhere Zölle müssten wir zumindest zum Teil in Form von Preiserhöhungen an unsere Kunden weitergeben. Das wäre sicherlich nicht förderlich für unseren Absatz.

Es geht um viel für Sie. Wie viel trägt das US-Geschäft zum Gewinn bei?Im Jahr 2017 ging knapp ein Viertel unserer Neufahrzeuge in die USA. Wir machen dort ungefähr ein Drittel unseres Gewinns.Die Chefs von Volkswagen, Daimler und BMW sollen ins Weiße Haus eingeladen worden sein, um über die Zölle zu sprechen. Was erwarten Sie von dem Treffen?Ich kenne dazu noch keine Details. Wir haben aber schon vor einiger Zeit im Verband der Automobilindustrie darüber beraten, wie wir uns positionieren, und uns mit dem amerikanischen Botschafter getroffen.

Was haben Sie mit Herrn Grenell vereinbart?Dass die deutschen Hersteller noch einmal genau darlegen werden, wie viel sie in den USA investieren. Allein wir bei Porsche haben zum Beispiel rund 100 Millionen Dollar in unsere neue Zentrale in Atlanta investiert; erst im vergangenen Jahr haben wir in Los Angeles ein neues Experience Center eröffnet, also eine eigene Rennstrecke für unsere Kunden. Andere Hersteller wollen ihre Produktion in den USA ausbauen. All das sollte in der politischen Debatte berücksichtigt werden.

Ist es überhaupt sinnvoll, dass Automanager mit der Trump-Regierung über Zölle verhandeln? Unterlaufen Sie damit nicht die politische Arbeit?Solange das im engen Schulterschluss mit der Politik passiert, halte ich derartige Verhandlungen für durchaus vernünftig. So kommen die Argumente und Positionen aus erster Hand.

Eigentlich müssten Sie doch den USA dankbar sein.Wie meinen Sie das?

Mit der Aufdeckung von Dieselgate sorgten die USA für nötigen Druck, dass die Autoindustrie auf Elektromobilität umschwenkt. War der Diesel ein Irrweg?Nein, der Diesel ist und bleibt eine wichtige Antriebstechnologie - gerade im Hinblick auf die CO2-Ziele. Wir bei Porsche sind aber zu der Überzeugung gelangt, künftig ohne Diesel auskommen zu wollen. Als Sportwagenhersteller konzentrieren wir uns auf das, was wir am besten können: hoch emotionale Benzinmotoren, Plug-in-Hybride und demnächst rein elektrische Antriebe. Unser Ziel ist eine technologische Vorreiterrolle - wir schärfen den Kern unserer Marke und richten unser Unternehmen konsequent auf die Mobilität der Zukunft aus.

Wie viele böse Anrufe haben Sie von Konkurrenten bekommen, als Sie unmittelbar vor einem Dieselgipfel der Bundesregierung den Ausstieg aus der Technik verkündet haben?Keinen. Unsere Entscheidung versteht jeder in der Branche. Porsche hat keine Dieseltradition, und Porsche hat auch nie selbst Dieselmotoren entwickelt oder produziert.

VW-Chef Herbert Diess sagt, es gebe einen Feldzug gegen das Auto. Haben Sie auch das Gefühl?Wir müssen natürlich alles tun, um in Sachen Nachhaltigkeit schneller mehr zu erreichen. Doch Teile der aktuellen Debatte um das Automobil sind schon sehr populistisch und unsachlich. Zum Beispiel, wenn Feinstaub-, Kohlendioxid- und Stickoxidwerte vermengt werden. Damit tut man weder den Kunden noch der Umwelt etwas Gutes. Wir dürfen auch nicht ...

