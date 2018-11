Am späten Nachmittag notierte der Kurs der Gemeinschaftswährung bei 1,1277 US-Dollar und lag damit etwas niedriger als am Vorabend.Zum Franken bewegte sich der Euro über den Handelstag per Saldo pnicht gross. Zur Berichtszeit notierte das Währungspaar EUR/CHF mit 1,1279 weiter klar unter der Marke von 1,13, im Tiefpunkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...