Zürich (ots) - Der ehemalige Schweiz-Chef von Red Bull lanciert

Schlafgetränke. Das schreibt die «Handelszeitung» in ihrer aktuellen

Ausgabe. Hans Vriens, 1994 bei der Schweiz-Einführung des

Energydrinks an vorderster Front aktiv, will jetzt mit seiner Marke

Snoooze einen neuen Trend prägen: Getränke, die den Menschen zu mehr

Schlaf verhelfen. Während Vriens früher auf den Energiestoss von Red

Bull setzte, propagiert er mit dem Büchsengetränk Snoooze nun die

Ruhe: «Schlaf macht gesund und glücklich.»



Das österreichische Produkt auf Kräuterbasis ist in den

Nachbarländern schon im Detailhandel gelistet; in der Schweiz warten

Händler offenbar noch zu. Das könnte sich aber bald ändern. «Wir

prüfen laufend innovative Produkte und Neuheiten auf ihr Potenzial»,

heisst es beim Kiosk-Konzern Valora. «Valora wird deshalb auch diese

Getränke auf ihr Potenzial prüfen.»



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90