Pressemitteilung der PCC SE:Neun-Monats-Zahlen 2018: PCC wächst zweistellig

Ergebnis: EBITDA-Steigerung per 30.09.2018 um 58,9 % gegenüber dem Vorjahr auf 77,6 Millionen Euro

Der internationale Chemiekonzern PCC SE steigert Umsatz und Ergebnis mit Abschluss des dritten Quartals 2018 zweistellig gegenüber dem Vorjahr. Damit setzt die Unternehmensgruppe mit mehr als 3.400 Mitarbeitern in 18 Ländern ihren Wachstumskurs deutlich fort. "Konzernweit konnten wir im dritten Quartal auch die an sich schon guten Umsatz- und Ergebniszahlen der beiden Vorquartale noch einmal übertreffen", erklärt Ulrike Warnecke, Geschäftsführende Direktorin der Konzernholding PCC SE mit Sitz in Duisburg. "Trotz der anhaltenden politischen Unsicherheiten und der weiter schwelenden internationalen Handelskonflikte zeigte sich die Konjunktur nach wie vor robust. Außerdem blieb der im Sommer üblicherweise eintretende Umsatzrückgang 2018 völlig aus." Dabei übertraf die Sparte Chemie, die mit Abstand größte des Konzerns, die Umsatzerwartungen aufgrund teilweise höherer Absatzmengen und der weiterhin relativ hohen Preise für chemische Rohstoffe.

Der Konzernumsatz überschritt mit 203,3 Millionen Euro im dritten Quartal erstmals im laufenden Geschäftsjahr die 200-Millionen-Euro-Schwelle. Der Neun-Monats-Umsatz stieg dadurch auf 590,7 Millionen Euro, im Jahresvergleich ist dies ein Plus von 16,4 %. "Das ist umso erfreulicher" so Warnecke, "als zum Ende des dritten Quartals 2018 insgesamt rund 40 Millionen Euro Umsatz infolge der verzögerten Inbetriebnahme unserer neuen Produktionsanlage für Siliziummetall in Island fehlten." Inzwischen laufen die beiden Lichtbogenöfen der Anlage stabil. "Die Umsatzlücke konnten wir durch die über unseren Erwartungen liegenden Umsätze ...

