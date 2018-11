Die deutschen Kommunen stehen mit Milliarden in der Kreide. Spitzenreiter ist das Saarland, in Bayern ist die Pro-Kopf-Verschuldung am geringsten.

Die saarländischen Kommunen sind die am meisten verschuldeten in Deutschland. Im kleinsten Flächenland entfielen Ende vergangenen Jahres auf jeden Einwohner rechnerisch 6844 Euro kommunale Schulden.

Dahinter lagen Hessen (5189 Euro) und Nordrhein-Westfalen (4555 Euro), wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Die wenigsten Pro-Kopf-Schulden wiesen die Kommunen in Bayern (2378 Euro), Sachsen (2567 Euro) und Schleswig-Holstein (2671 ...

