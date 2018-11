Zürich (ots) - Der US-Staatsanwalt Geoffrey S. Berman beantragt in

einer schriftlichen Eingabe ans New Yorker Bezirksgericht eine

Bewährungsstrafe für die beiden Mitarbeiter der Zürcher Kantonalbank,

die seit 2012 wegen Steuerdelikten in den USA angeklagt sind. Die

Strafe sei «angemessen», weil die beiden Angeklagten innerhalb der

ZKB eine «deutlich unbedeutendere Rolle» gespielt hätten als «viele

andere Schweizer Banker, die in den USA angeklagt wurden». Durch die

beiden ZKB-Mitarbeiter seien dem US-Fiskus jeweils nicht mehr als 550

000 Dollar entgangen. Den Schweizern hatte nach ihrem

Schuldgeständnis im Sommer eine Haftstrafe von bis zu einem Jahr

gedroht. Am 30. November wird der zuständige Bezirksrichter über das

Strafmass befinden.



In seiner Gerichtseingabe erwähnt Staatsanwalt Berman die

Bemühungen der beiden Angeklagten, die US-Justiz bei ihren

Ermittlungen gegen die ZKB zu unterstützen. Im Gegenzug habe die

Kantonalbank versucht, ihre Mitarbeiter davon abzuhalten, früher mit

den US-Behörden zu kooperieren. «Was dazu führte, dass die ZKB eine

deutlich höhere Busse zu zahlen hatte.»



Mitte August gab die Zürcher Kantonalbank eine Zahlung von 98,5

Millionen Dollar ans US-Justizministerium im Rahmen eines Deferred

Prosecution Agreement bekannt. Die ZKB hatte zu Spitzenzeiten im Jahr

2008 rund 794 Millionen Dollar an undeklarierten US-Geldern

verwaltet.



Zeitgleich mit der Steuerbusse der Bank hatten sich die zwei

ZKB-Banker im Alter von 53 und 60 Jahren, von denen einer

mittlerweile pensioniert ist, für schuldig befunden, amerikanische

Kunden bei der Steuerhinterziehung geholfen zu haben. Sie wurden 2012

von der US-Justiz angeklagt und reisten vier Jahre später in die USA,

um mit den Behörden zu kooperieren. Ein dritter Bankangestellter, der

zum Zeitpunkt der Anklage 2012 die ZKB bereits verlassen hatte und

nicht kooperierte, gilt in den USA weiterhin als flüchtig.



