Die Aktie von Microsoft zeigte sich am Mittwoch ebenfalls in guter Verfassung. Der Wert ist auf dem Weg nach oben, wenn die charttechnischen Zeichen nicht trügen. Das Plus betrug fast 2 %. Demnach sind die Notierungen in einer starken Verfassung. Jüngst wurde eine wichtige langfristige charttechnische Unterstützung bei 90 Euro bestätigt. Dabei schwankt der Wert zwischen den Untergrenzen von 90 Euro und Hochpunkten bei fast 100 Euro.

Gelingt es nun in einer der nächsten Sitzungen, auf die Höchstwerte ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...