AEVIS VICTORIA SA: Bereinigter Umsatz per 30. September 2018 erreicht CHF 473.7 Millionen EQS Group-Ad-hoc: AEVIS VICTORIA SA / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen AEVIS VICTORIA SA: Bereinigter Umsatz per 30. September 2018 erreicht CHF 473.7 Millionen 28.11.2018 / 17:49 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Pressemitteilung Freiburg, 28. November 2018 AEVIS VICTORIA SA - Bereinigter Umsatz per 30. September 2018 erreicht CHF 473.7 Millionen Der Gesamtumsatz von AEVIS VICTORIA SA per 30. September 2018 lag bei CHF 469.1 Millionen (2017: CHF 487.0 Millionen). Der Nettoumsatz (ohne Arzthonorare) betrug CHF 411.3 Millionen (2017: CHF 427.9 Millionen). Verschiedene negative Effekte wie die vollständige Schliessung des Eden au Lac in Zürich aufgrund von Renovationsarbeiten, Renovierungsarbeiten in mehreren Spitälern und die Senkung der TARMED-Tarife wurden durch die positive Entwicklung der Umsatzes mit ausländischen Patienten in den Spitälern des Swiss Medical Network (+24% auf CHF 23.0 Millionen) und die gute Performance im Hotelgeschäft von Victoria-Jungfrau Collection (+10.4% auf CHF 48.6 Millionen, ohne Eden au Lac) teilweise kompensiert. Der bereinigte Gesamtumsatz von AEVIS VICTORIA betrug CHF 473.7 Millionen, was einem leichten Rückgang um 2.7% gegenüber 2017 (CHF 487.0 Millionen) entspricht. Der bereinigte Nettoumsatz (ohne Arzthonorare) betrug CHF 415.8 Millionen (2017: CHF 427.9 Millionen). Die Bereinigung beinhaltet eine ausserordentliche Aktivierung im Jahr 2017 (Q4) und eine ausserordentliche Abschreibung im Jahr 2018 (Q2) aufgrund eines Urteils des Bundesgerichts, das eine rückwirkende TARMED-Reduktion für die Geschäftsjahre 2014 bis 2017 erlaubt. Swiss Medical Network, die grösste Beteiligung von AEVIS VICTORIA, setzte das im Jahr 2018 eingeleitete Kostensenkungsprogramm im Umfang von CHF 25 Millionen fort. Dieses Programm wird ab dem vierten Quartal 2018 seine volle Wirkung entfalten und ab 2019 mit zusätzlichen Effizienzsteigerungen in Höhe von mehr als CHF 10 Millionen ergänzt. Die Aktivitäten in den Spitälern stabilisierten sich im dritten Quartal 2018, was durch einen starken Anstieg der Anzahl ausländischer Patienten und die Rekrutierung neuer Ärzte begünstigt wurde. Eine deutliche Steigerung der Aktivitäten wird ab Ende des ersten Quartals 2019 mit der Inbetriebnahme einer Tagesklinik in der Clinique Générale Beaulieu, eines medizinischen Zentrums in der Clinique de Valère und einer grossen Erweiterung in der Privatklinik Villa im Park erwartet. Diese drei Wiedereröffnungen markieren das Ende wichtiger Renovierungsarbeiten, die sich im laufenden Geschäftsjahr 2018 stark auf die Tätigkeiten im Spitalsegment auswirken. Swiss Medical Network will durch die Integration weiterer Spitäler und medizinischer Zentren ein Akteur in der integrierten Versorgung mit einer landesweiten Präsenz werden. Nach der Übernahme der chirurgischen Aktivitäten der Siloah AG und zweier Ärztezentren in Solothurn und Oerlikon arbeitet Swiss Medical Network derzeit an der Übernahme mehrerer weiterer Unternehmen in verschiedenen Schweizer Städten. Victoria-Jungfrau Collection, das Hotelsegment von AEVIS VICTORIA, entwickelte sich im Einklang mit dem Schweizer Tourismus insgesamt gut. Im Geschäftsjahr 2019 wird es von der Wiedereröffnung des Eden au Lac (Sommer 2019) nach einer vollständigen Renovierung sowie der Eröffnung eines weiteren Restaurants, le Nouma, im Bellevue Palace in Bern im Dezember 2018 profitieren. Im Segment Immobilien strebt die Gruppe zur bestmöglichen Wertrealisierung ihrer Anlagen eine Verselbständigung der auf Spitalimmobilien fokussierten Infracore SA an, welche im ersten Halbjahr 2019 umgesetzt werden dürfte. AEVIS VICTORIA unterstützt das Wachstum ihrer Tochtergesellschaften und könnte, je nach Marktlage und in Abhängigkeit vom Abschluss von Entwicklungsprojekten, in den kommenden Monaten an den Kapitalmarkt gelangen, insbesondere durch eine Kapitalerhöhung in moderatem Umfang zur Finanzierung dieser Aktivitäten. Dies würde zudem das Profil und die Visibilität des Unternehmens an der Börse verbessern, insbesondere durch die Erhöhung des Free Floats und der Liquidität der Aktie. Für weitere Informationen: AEVIS VICTORIA SA Medienstelle und Investor Relations: c/o Dynamics Group, Zürich Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch, +41 (0) 43 268 32 35 oder +41 (0) 79 785 46 32 Séverine Van der Schueren, svanderschueren@aevis.com, +41 (0) 26 350 02 02 AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life AEVIS VICTORIA SA investiert im Healthcare-Bereich, in Life Sciences sowie in die medizinische Betreuung und in Lifestyle-Dienstleistungen. Die Beteiligungen von AEVIS VICTORIA bestehen aus der zweitgrössten Privatklinikgruppe der Schweiz, Swiss Medical Network, aus Victoria-Jungfrau Collection, einer Luxushotelgruppe bestehend aus fünf Häusern, aus der Swiss Healthcare Properties AG, eine auf Gesundheitsimmobilien fokussierte Gesellschaft, aus Medgate, dem führenden Telemedizinanbieter in der Schweiz und aus NESCENS SA, einer Marke rund um das Thema better-aging. AEVIS VICTORIA ist an der SIX Swiss Exchange im Swiss Reporting Standard unter dem Kürzel AEVS.SW kotiert (www.aevis.com).