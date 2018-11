In ihren offiziellen Prognosen erwarten Banken steigende Aktienkurse im nächsten Jahr. Doch die Analysten sind dabei unsicher. Das sind die Gründe.

Stefan Schneider beginnt mit einem Disclaimer. "Die Prognose für das kommende Jahr ist so schwierig wie seit Langem nicht", sagt der Deutschland-Chefvolkswirt der Deutschen Bank bei der Vorstellung des Kapitalmarktausblicks seines Hauses.

Für den zumindest verhalten positiven Ausblick - die Deutsche Bank sieht für den Dax bis Ende nächsten Jahres ein Kurspotenzial von sechs Prozent und für den Euro-Zonen-Leitindex Euro Stoxx 50 ein mögliches Plus von vier Prozent - gibt es aber jede Menge Einschränkungen. Die Themen Brexit, Italien und Handelsstreit dürfen nicht eskalieren. Wenn dies doch passiere, könne man die Prognosen vergessen, so Schneider sinngemäß.

So wie der Deutschen Bank geht es vielen Häusern. Offiziell sehen sie noch Potenzial für die Aktienmärkte. Wirklich überzeugt scheinen die Strategen aber nicht zu sein. Für Anleger heißt das, dass sie sich auf ein schwieriges Jahr einstellen müssen. Angesichts der niedrigen Zinsen für Anleihen und Tagesgeld gilt mehr denn je: Wer am Kapitalmarkt Geld verdienen will, muss in risikoreichere Anlageklassen wie Aktien gehen. Doch die Gefahr, dabei zumindest auf kurze Sicht Verluste zu machen, ist groß.

Das räumen die Banken auch selbst ein. So sieht Jochen Schallmayer, Leiter der Kapitalmarktstratege bei der Dekabank, zwar im kommenden Jahr eine gute Einstiegschance für Aktien. Gerade im ersten Halbjahr dürfte es seiner Meinung nach aber kritisch werden. Hauptgrund dafür sind für die Dekabank die Sorgen um Italien. Dessen neue Regierung will das hochverschuldete Land mit noch mehr Schulden belasten und streitet sich deshalb seit Monaten mit den anderen Ländern der Europäischen Union.

Immerhin hat Italiens Vizeregierungschef Matteo Salvini in dieser Woche etwas eingelenkt. Das ist auch nötig. Denn die Finanzpolitik der neuen italienischen Regierung hat laut Deka-Chefvolkswirt Ulrich Kater "das Zeug, eine Euro-Krise 2.0" auszulösen. Zu diesem Horrorszenario käme es, wenn Anleger angesichts der Risiken bei italienischen Anleihen in einen Käuferstreik treten.

Dass es so weit kommt, glaubt ...

