Pressemitteilung

28. November 2018

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION, DISTRIBUTION IN OR INTO THE UNITED STATES, ITALY, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH RELEASE, PUBLICATONOR DISTRIBUTION WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE LAWS.

Dublin, Irland - 28. November 2018 -Cosmo Pharmaceuticals N.V. (SIX: COPN), "Cosmo Pharmaceuticals N.V." oder die "Gesellschaft") kündigt die Lancierung eines Angebots (das "Angebot") von vorrangigen unbesicherten Wandelschuldverschreibungen (die "Anleihen") mit Fälligkeit 2023 im Gesamtnennbetrag von EUR 175 Mio. mit einer Aufstockungsoption von bis zu EUR 25 Mio. EUR an. Der Nettoerlös aus dem Angebot wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, potenzielle Akquisitionen und Einlizenzierungen.

Die Anleihe hat eine Laufzeit von 5 Jahren und ist am oder nach dem 15. Januar 2019 in Stammaktien (die "Aktien") der Cosmo Pharmaceuticals N.V. wandelbar, die aus dem bestehenden genehmigten Aktienkapital ausgegeben werden. Die Anleihe wird mit einem Coupon zwischen[1,75]% und[2,50]%, der halbjährlich nachträglich zahlbar ist, und einer Wandelprämie von [20]% über dem Referenzpreis der Aktien angeboten, der [95]% des Schlusskurses der Aktien am [28. November] 2018 beträgt. Die Anleihe, die in Stückelungen von EUR 100'000 ausgegeben werden, werden zu [95]% ihres Nennbetrags ausgegeben und, sofern sie nicht zuvor gewandelt oder zurückgekauft und aufgehoben wurden, zu 100% ihres Nennbetrags zurückgezahlt. Cosmo Pharmaceuticals N.V. ist berechtigt, die Anleihe zum Nennbetrag (zuzüglich aufgelaufener Zinsen) gemäss den Bedingungen der Anleihe jederzeit (i) am oder nach dem Tag, der auf den 3. Jahrestag zuzüglich 21 Tage nach dem Ausgabetag fällt, zurückzuzahlen, sofern der Preis einer Aktie 130% des dann geltenden Wandlungspreises über einen bestimmten Zeitraum entspricht oder übersteigt oder (ii) wenn weniger als 15% des gesamten Nennbetrags der Anleihe ausstehend sind. Bei Fälligkeit ist die Cosmo Pharmaceuticals N.V. berechtigt, die Anleihe zum Nennbetrag (zuzüglich aufgelaufener Zinsen) zurückzuzahlen, indem sie eine Anzahl von Aktien in Höhe eines maximal festgelegten Prozentsatzes zuzüglich eines etwaigen zusätzlichen Barbetrags in Übereinstimmung mit den Bedingungen der Anleihe liefert. Inhaber von Schuldverschreibungen, die ihre Schuldverschreibungen umtauschen, erhalten Aktien im Nennwert von EUR 0,26 je Aktie.

Das Angebot wird als Privatplatzierung im In- und Ausland durchgeführt. Die Anleihe wird Investoren außerhalb der USA auf der Grundlage der Regulation S des US Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und in Übereinstimmung mit den in jedem Land, in dem das Angebot stattfindet, geltenden Gesetzen und Vorschriften angeboten. Der Zielmarkt des Produktherstellers (MIFID II Product Governance) für die Anleihe ist nur für geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden (alle Vertriebskanäle). Es wurde kein Packaged Retail and Insurance-based Investment Products Regulations (PRIIP) Key Information Document (KID) erstellt, da das Angebot für Kleinanleger im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) nicht verfügbar ist.

Jefferies, Credit Suisse und Berenberg fungieren als Joint Bookrunner für die Anleihe.

Der Vollzugstag für die Begebung der Anleihe wird voraussichtlich am oder um den [5.] Dezember 2018 liegen. Der Antrag auf Zulassung der Anleihe zum Handel an einer anerkannten, regulierten oder nicht regulierten und regelmäßig betriebenen Börse wird vor dem ersten Zinszahlungstag gestellt.

Die Cosmo Pharmaceuticals N.V. und ihr Hauptaktionär Cosmo Holding S.ar.l. haben einem 90-tägigen lock-up ab dem Preissetzungsdatum vereinbart, vorbehaltlich der üblichen Ausnahmen.

Important / Wichtiger Hinweis

This press release does not constitute or form part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for or to sell securities and the Offering is not an offer to the public in any jurisdiction.

This announcement is released by Cosmo Pharmaceuticals N.V. and contains inside information for the purposes of Article 7 of the Market Abuse Regulation (EU) 596/2014 ("MAR"), encompassing information relating to the Offering and the Bonds described above, and is disclosed in accordance with Cosmo Pharmaceuticals N.V. obligations under Article 17 of MAR.

Notes to the editor

Über Cosmo Pharmaceuticals

Cosmo ist ein spezialisiertes Pharmaunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, weltweit führend auf dem Gebiet der optimierten Therapien für ausgewählte Magen-Darm-Krankheiten und endoskopische Verfahren zu werden. Die firmeneigene klinische Entwicklungspipeline des Unternehmens befasst sich speziell mit innovativen Therapien für IBD wie Colitis Ulcerosa und Morbus Crohn sowie Dickdarminfektionen. Darüber hinaus hat das Unternehmen in den USA Eleview, ein medizinisches Gerät zur Polypen- und Adenomexzision, entwickelt und auf den Markt gebracht und das NDA für Methylenblau MMX, ein Diagnostikum zum Nachweis von Darmkrebs, sowie neue chemische Wirkstoffe, die von dem assoziierten Unternehmen Cassiopea S.p.A. zur topischen Behandlung von Hauterkrankungen entwickelt werden, eingereicht. Die MMX-Medikamente von Cosmo sind Lialda/Mezavant/Mesavancol, ein Medikament zur Behandlung von IBD, das weltweit an Giuliani und Shire Limited lizenziert wurde und Uceris, das erste Glucocorticosteroid, das für die Induktion einer Remission bei aktiver, leichter bis mittelschwerer Colitis Ulcerosa, zugelassen ist und welches global an Santarus/Salix/Valeant und im Rest der Welt nach Ferring als Cortiment auslizenziert ist. Die von Cosmo entwickelte MMX-Technologie bildet den Kern der Produktpipeline des Unternehmens und wurde aus der Erfahrung bei der Formulierung und Herstellung von Magen-Darm-Medikamenten für internationale Kunden in den eigenen GMP-Anlagen (Good Manufacturing Practice) in Lainate, Italien, entwickelt. Die Technologie ist darauf ausgelegt, Wirkstoffe gezielt im Dickdarm abzugeben. Für weitere Informationen über Cosmo besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens: www.cosmopharma.com

Finanzkalender

Jahresergebnis 2018 März 2019

Generalversammlung Mai 2019

Kontakt:

John Manieri, Head of Investor Relations

Cosmo Pharmaceuticals N.V.

Tel: +353 1 817 03 70

jmanieri@cosmopharma.com

The above information contains certain "forward-looking statements", relating to the company's business, which can be identified by the use of forward-looking terminology such as "estimates", "believes", "expects", "may", "are expected to", "will", "will continue", "should", "would be", "seeks", "pending" or "anticipates" or similar expressions, or by discussions of strategy, plans or intentions. Such statements include descriptions of the company's investment and research and development programs and anticipated expenditures in connection therewith, descriptions of new products expected to be introduced by the company and anticipated customer demand for such products and products in the company's existing portfolio. Such statements reflect the current views of the company with respect to future events and are subject to certain risks, uncertainties and assumptions. Many factors could cause the actual results, performance or achievements of the company to be materially different from any future results, performances or achievements that may be expressed or implied by such forward-looking statements. Should one or more of these risks or uncertainties materialize, or should underlying assumptions prove incorrect, actual results may vary materially from those described herein as anticipated, believed, estimated or expected.

DISCLAIMER

NO ACTION HAS BEEN TAKEN BY THE COMPANY, THE JOINT BOOKRUNNERS OR ANY OF THEIR RESPECTIVE AFFILIATES THAT WOULD PERMIT AN OFFERING OF THE BONDS OR POSSESSION OR DISTRIBUTION OF THIS PRESS RELEASE OR ANY OFFERING OR PUBLICITY MATERIAL RELATING TO THE BONDS IN ANY JURISDICTION WHERE ACTION FOR THAT PURPOSE IS REQUIRED. PERSONS INTO WHOSE POSSESSION THIS PRESS RELEASE COMES ARE REQUIRED BY THE COMPANY AND THE JOINT BOOKRUNNERS TO INFORM THEMSELVES ABOUT, AND TO OBSERVE, ANY SUCH RESTRICTIONS.

THIS DOCUMENT IS NOT FOR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES. THE SECURITIES MENTIONED IN THIS DOCUMENT HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED (THE "U.S. SECURITIES ACT") AND MAY NOT BE OFFERED, SOLD OR DELIVERED WITHIN THE UNITED STATES OR TO, OR FOR THE ACCOUNT OR BENEFIT OF, U.S. PERSONS WITHIN THE MEANING OF REGULATION S UNDER THE U.S. SECURITIES ACT ABSENT REGISTRATION OR EXEMPTION FROM REGISTRATION UNDER THE U.S. SECURITIES ACT. IN ADDITION, THE COMPANY HAS NOT BEEN, AND WILL NOT BE, REGISTERED UNDER THE U.S. INVESTMENT COMPANY ACT OF 1940, AS AMENDED (THE "U.S. INVESTMENT COMPANY ACT") AND, AS SUCH, INVESTORS WILL NOT BE ENTITLED TO THE BENEFITS OF THE INVESTMENT COMPANY ACT. NO OFFER, PURCHASE, SALE OR TRANSFER OF THE SHARES MAY BE MADE EXCEPT UNDER CIRCUMSTANCES WHICH WILL NOT RESULT IN THE COMPANY BEING REQUIRED TO REGISTER AS AN INVESTMENT COMPANY UNDER THE INVESTMENT COMPANY ACT. THIS DOCUMENT DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY, NOR SHALL THERE BE ANY SALE OF THESE SECURITIES IN ANY STATE IN WHICH SUCH OFFER, SOLICITATION OR SALE WOULD BE UNLAWFUL. THERE WILL BE NO PUBLIC OFFER OF THE SECURITIES IN THE UNITED STATES OR IN ANY OTHER JURISDICTION.

THIS PRESS RELEASE AND THE OFFERING WHEN MADE ARE ONLY ADDRESSED TO, AND DIRECTED IN MEMBER STATES OF THE EUROPEAN ECONOMIC AREA (THE "EEA") AT PERSONS WHO ARE "QUALIFIED INVESTORS" WITHIN THE MEANING OF ARTICLE 2(1)(E) OF THE PROSPECTUS DIRECTIVE ("QUALIFIED INVESTORS"). FOR THESE PURPOSES, THE EXPRESSION "PROSPECTUS DIRECTIVE" MEANS DIRECTIVE 2003/71/EC (AS AMENDED), AND INCLUDES ANY RELEVANT IMPLEMENTING MEASURE IN THE MEMBER STATE.

SOLELY FOR THE PURPOSES OF THE PRODUCT GOVERNANCE REQUIREMENTS CONTAINED WITHIN: (A) EU DIRECTIVE 2014/65/EU ON MARKETS IN FINANCIAL INSTRUMENTS, AS AMENDED ("MIFID II"); (B) ARTICLES 9 AND 10 OF COMMISSION DELEGATED DIRECTIVE (EU) 2017/593 SUPPLEMENTING MIFID II; AND (C) LOCAL IMPLEMENTING MEASURES (TOGETHER, THE "MIFID II PRODUCT GOVERNANCE REQUIREMENTS"), AND DISCLAIMING ALL AND ANY LIABILITY, WHETHER ARISING IN TORT, CONTRACT OR OTHERWISE, WHICH ANY "MANUFACTURER" (FOR THE PURPOSES OF THE MIFID II PRODUCT GOVERNANCE REQUIREMENTS) MAY OTHERWISE HAVE WITH RESPECT THERETO, THE BONDS HAVE BEEN SUBJECT TO A PRODUCT APPROVAL PROCESS, WHICH HAS DETERMINED THAT: (I) THE TARGET MARKET FOR THE BONDS IS ELIGIBLE COUNTERPARTIES AND PROFESSIONAL CLIENTS ONLY, EACH AS DEFINED IN MIFID II; AND (II) ALL CHANNELS FOR DISTRIBUTION OF THE BONDS TO ELIGIBLE COUNTERPARTIES AND PROFESSIONAL CLIENTS ARE APPROPRIATE. ANY PERSON SUBSEQUENTLY OFFERING, SELLING OR RECOMMENDING THE BONDS (A "DISTRIBUTOR") SHOULD TAKE INTO CONSIDERATION THE MANUFACTURERS' TARGET MARKET ASSESSMENT; HOWEVER, A DISTRIBUTOR SUBJECT TO MIFID II IS RESPONSIBLE FOR UNDERTAKING ITS OWN TARGET MARKET ASSESSMENT IN RESPECT OF THE BONDS (BY EITHER ADOPTING OR REFINING THE MANUFACTURERS' TARGET MARKET ASSESSMENT) AND DETERMINING APPROPRIATE DISTRIBUTION CHANNELS.

THE TARGET MARKET ASSESSMENT IS WITHOUT PREJUDICE TO THE REQUIREMENTS OF ANY CONTRACTUAL OR LEGAL SELLING RESTRICTIONS IN RELATION TO ANY OFFERING OF THE BONDS.

FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, THE TARGET MARKET ASSESSMENT DOES NOT CONSTITUTE: (A) AN ASSESSMENT OF SUITABILITY OR APPROPRIATENESS FOR THE PURPOSES OF MIFID II; OR (B) A RECOMMENDATION TO ANY INVESTOR OR GROUP OF INVESTORS TO INVEST IN, OR PURCHASE, OR TAKE ANY OTHER ACTION WHATSOEVER WITH RESPECT TO THE BONDS.

THE BONDS ARE NOT INTENDED TO BE OFFERED, SOLD OR OTHERWISE MADE AVAILABLE TO AND SHOULD NOT BE OFFERED, SOLD OR OTHERWISE MADE AVAILABLE TO ANY RETAIL INVESTOR IN ANY OTHER JURISDICTION OF THE EEA. FOR THESE PURPOSES, A RETAIL INVESTOR MEANS A PERSON WHO IS ONE (OR MORE) OF: (I) A RETAIL CLIENT AS DEFINED IN POINT (11) OF ARTICLE 4(1) OF MIFID II; OR (II) A CUSTOMER WITHIN THE MEANING OF DIRECTIVE 2002/92/EC, WHERE THAT CUSTOMER WOULD NOT QUALIFY AS A PROFESSIONAL CLIENT AS DEFINED IN POINT (10) OF ARTICLE 4(1) OF MIFID II. CONSEQUENTLY, NO KEY INFORMATION DOCUMENT REQUIRED BY REGULATION (EU) NO 1286/2014, AS AMENDED (THE "PRIIPS REGULATION") FOR OFFERING OR SELLING THE BONDS OR OTHERWISE MAKING THEM AVAILABLE TO RETAIL INVESTORS IN THE EEA HAS BEEN PREPARED AND THEREFORE OFFERING OR SELLING THE BONDS OR OTHERWISE MAKING THEM AVAILABLE TO ANY RETAIL INVESTOR IN THE EEA MAY BE UNLAWFUL UNDER THE PRIIPS REGULATION.

The Convertible Notes may not be publicly offered in Switzerland. No offering document has been prepared in accordance with the disclosure standards for issuance prospectuses under art. 652a or art. 1156 of the Swiss Code of Obligations or the disclosure standards for listing prospectuses under art. 27 ff. of the SIX Listing Rules or the listing rules of any other stock exchange or regulated trading facility in Switzerland. No offering or marketing material relating to the Convertible Notes or the offering may be publicly distributed or otherwise made publicly available in Switzerland.

No offering or marketing material relating to the offering, the Issuer or the Convertible Notes have been or will be filed with or approved by any Swiss regulatory authority. In particular, no filing will be made with, and the offer of Convertible Notes will not be supervised by, the Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA (FINMA), and the offer of Convertible Notes has not been and will not be authorized under the Swiss Federal Act on Collective Investment Schemes ("CISA"). The investor protection afforded to acquirers of interests in collective investment schemes under the CISA does not extend to acquirers of Convertible Notes.

IN ADDITION, IN THE UNITED KINGDOM THIS PRESS RELEASE IS BEING DISTRIBUTED ONLY TO, AND IS DIRECTED ONLY AT, QUALIFIED INVESTORS (I) WHO HAVE PROFESSIONAL EXPERIENCE IN MATTERS RELATING TO INVESTMENTS FALLING WITHIN ARTICLE 19(5) OF THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005, AS AMENDED (THE "ORDER") AND QUALIFIED INVESTORS FALLING WITHIN ARTICLE 49(2)(A) TO (D) OF THE ORDER, AND (II) TO WHOM IT MAY OTHERWISE LAWFULLY BE COMMUNICATED (ALL SUCH PERSONS TOGETHER BEING REFERRED TO AS "RELEVANT PERSONS"). THIS PRESS RELEASE MUST NOT BE ACTED ON OR RELIED ON (I) IN THE UNITED KINGDOM, BY PERSONS WHO ARE NOT RELEVANT PERSONS, AND (II) IN ANY MEMBER STATE OF THE EEA OTHER THAN THE UNITED KINGDOM, BY PERSONS WHO ARE NOT QUALIFIED INVESTORS. ANY INVESTMENT OR INVESTMENT ACTIVITY TO WHICH THIS PRESS RELEASE RELATES IS AVAILABLE ONLY TO (A) RELEVANT PERSONS IN THE UNITED KINGDOM AND WILL BE ENGAGED IN ONLY WITH RELEVANT PERSONS IN THE UNITED KINGDOM AND (B) QUALIFIED INVESTORS IN MEMBER STATES OF THE EEA (OTHER THAN THE UNITED KINGDOM).

ANY DECISION TO PURCHASE ANY OF THE BONDS SHOULD ONLY BE MADE ON THE BASIS OF AN INDEPENDENT REVIEW BY A PROSPECTIVE INVESTOR OF THE COMPANY'S PUBLICLY AVAILABLE INFORMATION. NONE OF THE JOINT BOOKRUNNERS OR ANY OF THEIR RESPECTIVE AFFILIATES ACCEPTS ANY LIABILITY ARISING FROM THE USE OF, OR MAKE ANY REPRESENTATION AS TO THE ACCURACY OR COMPLETENESS OF, THIS PRESS RELEASE OR THE COMPANY'S PUBLICLY AVAILABLE INFORMATION. THE INFORMATION CONTAINED IN THIS PRESS RELEASE IS SUBJECT TO CHANGE IN ITS ENTIRETY WITHOUT NOTICE UP TO THE CLOSING DATE.

EACH PROSPECTIVE INVESTOR SHOULD PROCEED ON THE ASSUMPTION THAT IT MUST BEAR THE ECONOMIC RISK OF AN INVESTMENT IN THE BONDS OR THE SHARES TO BE ISSUED UPON CONVERSION OF THE BONDS (TOGETHER WITH THE BONDS, THE "SECURITIES"). NONE OF THE COMPANY OR THE JOINT BOOKRUNNERS MAKE ANY REPRESENTATION AS TO (I) THE SUITABILITY OF THE SECURITIES FOR ANY PARTICULAR INVESTOR, (II) THE APPROPRIATE ACCOUNTING TREATMENT AND POTENTIAL TAX CONSEQUENCES OF INVESTING IN THE SECURITIES OR (III) THE FUTURE PERFORMANCE OF THE SECURITIES EITHER IN ABSOLUTE TERMS OR RELATIVE TO COMPETING INVESTMENTS.

THE JOINT BOOKRUNNERS ARE ACTING ON BEHALF OF THE COMPANY AND NO ONE ELSE IN CONNECTION WITH THE BONDS AND WILL NOT BE RESPONSIBLE TO ANY OTHER PERSON FOR PROVIDING THE PROTECTIONS AFFORDED TO CLIENTS OF THE JOINT BOOKRUNNERS OR FOR PROVIDING ADVICE IN RELATION TO THE SECURITIES.

EACH OF THE COMPANY, THE JOINT BOOKRUNNERS AND THEIR RESPECTIVE AFFILIATES EXPRESSLY DISCLAIMS ANY OBLIGATION OR UNDERTAKING TO UPDATE, REVIEW OR REVISE ANY STATEMENT CONTAINED IN THIS PRESS RELEASE WHETHER AS A RESULT OF NEW INFORMATION, FUTURE DEVELOPMENTS OR OTHERWISE.