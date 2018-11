Zürich (ots) - Hiltrud Werner sitzt in der

Volkswagen-Geschäftsleitung und ist konzernweit zuständig für

Integrität und Recht. Ihre Hauptaufgabe liegt in der Bewältigung der

weltweiten Dieselaffäre. Im «Handelszeitung»-Interview sagt Werner:

«Die Dieselkrise hat uns bisher rund 30 Milliarden Euro gekostet.»

Ihre Aufgabe ist es auch, den US-Monitor zu betreuen, der eine der

Auflagen für einen Deal mit den US-Behörden war. Allein dieser Deal

hat VW fast 5 Milliarden Dollar gekostet. Die juristische Bewältigung

des gigantischen Betrugsfalls dürfte gemäss Werner «sicher noch viele

Jahre dauern». Mittlerweile wurden Lohnsysteme geändert,

Arbeitsabläufe angepasst, die Compliance ausgebaut, das Personal

geschult und ein Code of Conduct eingeführt, der für alle 640 000

VW-Mitarbeitenden weltweit verbindlich ist. Werners Rezept: «Das

Einzige, was Vertrauen schafft, ist Transparenz.»



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90