Hamburg (ots) - Sängerin Leona Lewis, 33, ("Bleeding Love") hat sich mit ihrem Freund, dem deutschen Choreographen Dennis Jauch, 30, verlobt. Das gibt die Amerikanerin in GALA (Heft 49/2018, ab morgen im Handel) bekannt. "Wir sind so begeistert, dieses neue Abenteuer gemeinsam zu erleben. Es ist ein schönes Gefühl, diese Liebe mit allen zu teilen", so Lewis zu GALA.



Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.



