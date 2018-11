Die Aktie von Osram war gestern einer der Gewinner des Tages. Die Aktie konnte einen Satz von 34 Euro auf annähernd 40 Euro machen. Dies ist auch für Charttechniker eine ungewöhnliche Kurssteigerung. Innerhalb eines Monats ging es somit jetzt wieder unter dem Strich nach oben - um 16 %, in drei Monaten steht die Bilanz bei einem Plus von gut 3 %. Nachdem der Wert auch am Mittwoch weiter zulegen konnte, sind Charttechniker von einem weitergehenden Kursaufschwung überzeugt. Die Grenze von 40 Euro ... (Frank Holbaum)

