Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.WIE: Wienerberger am 28.11. -2,47%, Volumen 113% normaler Tage , VIG: VIG am 28.11. -2,47%, Volumen 107% normaler Tage , ATS: AT&S am 28.11. -0,68%, Volumen 59% normaler Tage , LNZ: Lenzing am 28.11. 2,45%, Volumen 72% normaler Tage , BG: Bawag Group am 28.11. 2,50%, Volumen 58% normaler Tage , SBO: SBO am 28.11. 11,64%, Volumen 314% normaler Tage , ATX: +0,69% Aktie Symbol SK Perf. SBO SBO 72.900 11.64% Bawag Group BG 37.720 2.50% Lenzing LNZ 81.700 2.45% AT&S ATS ...

Den vollständigen Artikel lesen ...