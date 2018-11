Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.AGR: Agrana am 28.11. -2,73%, Volumen 95% normaler Tage , SEM: Semperit am 28.11. -2,34%, Volumen 217% normaler Tage , WXF: Warimpex am 28.11. -1,33%, Volumen 49% normaler Tage , PAL: Palfinger am 28.11. 3,52%, Volumen 247% normaler Tage , VLA: Valneva am 28.11. 5,30%, Volumen 30% normaler Tage , SAC: Sanochemia am 28.11. 8,28%, Volumen 96% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Sanochemia SAC 1.570 8.28% Valneva VLA 3.380 5.30% Palfinger PAL 29.400 3.52% Warimpex WXF ...

Den vollständigen Artikel lesen ...