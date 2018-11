ASMALLWORLD AG: AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG WÄHLT ALEXANDER KOENIG IN DEN VERWALTUNGSRAT UND ERHÖHT DAS GENEHMIGTE AKTIENKAPITAL AUF 3,5M AKTIEN EQS Group-Ad-hoc: ASMALLWORLD AG / Schlagwort(e): Personalie/Kapitalerhöhung ASMALLWORLD AG: AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG WÄHLT ALEXANDER KOENIG IN DEN VERWALTUNGSRAT UND ERHÖHT DAS GENEHMIGTE AKTIENKAPITAL AUF 3,5M AKTIEN 28.11.2018 / 18:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Medienmitteilung ASMALLWORLD AG (SWX: ASWN): AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG WÄHLT ALEXANDER KOENIG IN DEN VERWALTUNGSRAT UND ERHÖHT DAS GENEHMIGTE AKTIENKAPITAL AUF 3,5M AKTIEN Zürich, 28.11.2018 - Die außerordentliche Generalversammlung der ASMALLWORLD AG hat heute Alexander Koenig in den Verwaltungsrat gewählt. Die ASMALLWORLD AG beabsichtigt durch die internationale Expansion ihrer kürzlich erworbenen Tochtergesellschaft First Class & More (FC&M), ihr Wachstum weiter zu beschleunigen. Diese Expansion welche Anfang 2019 starten soll, wird von FC&M-Gründer und ehemaligem McKinsey & Co. Alexander Koenig geleitet werden. In der gleichen Generalversammlung hat sich die ASMALLWORLD AG gleichzeitig auch mehr finanzielle Flexibilität durch die Erhöhung des genehmigten Aktienkapitals auf 3,5 Mio. Aktien geschaffen. Am heutigen 28. November 2018 lud die ASMALLWORLD AG ihre Aktionäre zu einer außerordentlichen Generalversammlung ein. Auf der Tagesordnung stand die Wahl von Alexander Koenig in den Verwaltungsrat. 99,7% der anwesenden Aktionäre stimmten für diesen Vorschlag. "Es ist schön zu sehen, dass Alexander Koenig die Unterstützung unserer Aktionäre hat. Er bring durch die langjährige Erfahrung als Geschäftsführer von First Class & More viel Erfahrung in der Reisebranche mit. Zudem hat er mehrere Jahre bei McKinsey und der Boston Consulting Group gearbeitet was ihn zu einer wertvollen Ergänzung unseres Verwaltungsrates machen." Jan Luescher, CEO von ASMALLWORLD. Alexander Koenig wird die internationale Expansion des Geschäfts von First Class & More anführen, mit dem Ziel, den Erfolg des hochprofitablen deutschsprachigen Unternehmens im englischsprachigen Raum zu wiederholen. In der gleichen Generalversammlung haben die Aktionäre der ASMALLWORLD AG ebenfalls beschlossen, das genehmigte Aktienkapital der Gesellschaft von derzeit rund 1,3 Mio. auf 3,5 Mio. Aktien zu erhöhen. 99,8% der anwesenden Aktionäre stimmten für diese Erhöhung. Die ASMALLWORLD AG beabsichtigt, nach der kürzlich erfolgten Übernahme der First Class & More International GmbH einen Teil des zusätzlichen genehmigten Kapitals für eine Kapitalerhöhung zur Stärkung der Bilanz zu verwenden. Das zusätzliche genehmigte Kapital wird auch die nötige finanzielle Flexibilität für weitere strategische M&A-Aktivitäten gewährleisten, und der Verwaltungsrat des Unternehmens wird in den kommenden Wochen, abhängig von den Marktbedingungen, über diese potenzielle Kapitalerhöhung beschließen. Anwesenheiten an der Generalversammlung Es waren 13 stimmberechtigte Aktionäre mit 5.524.364 Aktienstimmen (98%) an der Generalversammlung anwesend. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertrat 94.979 Aktienstimmen (2%). Die Gesamtzahl der stimmberechtigten Aktien belief sich somit auf 5 619 343 Aktien mit einem Gesamtnennbetrag von CHF 5 619 343, entsprechend 63,4% des Aktienkapitals. Über Alexander Koenig Alexander Koenig ist der renommierteste Experte in der DACH-Region, wenn es darum geht, Loyalitätsprogramme, insbesondere von Fluggesellschaften und Hotels, bestmöglich zu nutzen. Die deutsche Presse nennt ihn ihn Anleihnung an seinen Namen und seine Sachkenntnis daher auch den "Meilenkönig". Die ursprüngliche Idee von First Class & More, einer mitgliedschaftsbasierten Luxusreise-Community, stammt aus dem Jahr 2003. Alexander Koenig promovierte in Marketing und verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Marketing, Marktforschung und Business Intelligence. Er verbrachte ebenfalls viele Jahre in der Unternehmensberatung und arbeitete bei McKinsey & Co. sowie der Boston Consulting Group. Diese Pressemitteilung und weitere Informationen finden Sie unter www.asmallworldag.com. Kontakt: ASMALLWORLD AG Jan Luescher, CEO Bellerivestrasse 241 8008 Zürich press@asw.com ASMALLWORLD - share the good life ASMALLWORLD, die weltweit führende Lifestyle Community, ist ein privates soziales Netzwerk, welches weltweit Menschen mit einer gemeinsamen Leidenschaft für das gute und stilvolle Leben verbindet. ASMALLWORLD veranstaltet jährlich über 1000 Anlässe rund um die Welt, bei welchen Mitglieder ihr privates und berufliches Netzwerk erweitern können. Online bieten die Webseite und Mobile Apps Mitgliedern die Möglichkeit, sich in Diskussionen auszutauschen, Reisetipps von Travel Guides oder andern Mitgliedern einzuholen oder sich auf Reisen mit anderen Mitgliedern zu treffen. Darüber hinaus geniessen Mitglieder exklusive Privilegien von internationalen Partnern wie Status-Upgrades, Vergünstigungen und Zusatzdienstleistungen. Neben dem sozialen Netzwerk ASMALLWORLD betreibt die ASMALLWORLD AG mit Sitz in Zürich auch First Class & More, eine mitgliedschaftsbasierte Luxusreise-Community, die ASW Travel AG, die für ihre Kunden massgeschneiderte Luxus-Reisen arrangiert, sowie die The World's Finest Clubs AG, die ihren Mitgliedern Zugang zu den exklusivsten Nachtclubs der Welt bietet. Mehr unter www.asw.com und www.asmallworldag.com und www.first-class-and-more.com