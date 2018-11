Baden-Baden (ots) - Mittwoch, 28. November 2018 (Woche 48)/28.11.2018



Tagestipp



20.15 betrifft: Der Klimacheck - Wie verändert sich die Natur?



Flamingos am Bodensee, neue Zeckenarten im Schwarzwald oder Lavendelanbau an der Mosel: Der Klimawandel hat schon heute Auswirkungen im Südwesten. Und nach dem heißen Sommer 2018 dürfte auch den letzten Skeptikern klar sein, dass dies alles erst der Vorgeschmack auf die Folgen der bevorstehenden Erderwärmung ist. Was kommt noch auf uns zu? Axel Wagner, Wissenschaftsjournalist und Biologe, macht sich auf zu einer Tour durch den Südwesten, an die Orte, wo der Klimawandel schon sichtbar ist oder wo sich bald Auswirkungen zeigen werden. Er geht auf die Suche nach Gewinnern und Verlierern der Erderwärmung. Wo müssen Menschen der Natur helfen, um im Klimawandel bestehen zu können und wie wirken sich die kommenden Änderungen auf uns Menschen aus?



Axel Wagner präsentiert viele Phänomene, die heute schon spürbar sind, aber sich weiter verstärken werden. So führt der durch die Erderwärmung bedingte vorzeitige Frühlingsbeginn zu einer Verschiebung der Blüte- und Fruchtzeit, nicht nur bei unseren Kulturpflanzen wie Kirsche und Apfel. Insekten aus Südeuropa erobern den Südwesten, Stechmücken treten gleich mehrfach im Jahr als Plage zutage, am Bodensee zeigen sich Vogelarten wie Flamingos. Dafür sind schon heute einige Vögel bei uns ausgestorben, weil es ihnen selbst in den Höhen des Schwarzwalds zu warm geworden ist, wie zum Beispiel der Zitronenzeisig. Der Schneemangel im Winter ist nicht nur ein Problem für den Wintersport, sondern auch für viele Tiere. Die Folgen der längeren Trockenperioden auf unsere Trinkwasserversorgung sind ebenso Thema des Films wie der Rückgang von Fichtenbeständen in unseren Wäldern.



Donnerstag, 29. November 2018 (Woche 48)/28.11.2018



20.15 BW: Zur Sache Baden-Württemberg! Das Politikmagazin fürs Land mit Clemens Bratzler



Clemens Bratzler moderiert. Zu den geplanten Themen der Sendung gehören:



Blitzer - notwendig oder Nepp? In keinem anderen Bundesland gibt es so viele Radarfallen wie in Baden-Württemberg. Stehen die Geräte tatsächlich an Gefahrenstellen, um Autofahrer zu schützen? Oder wollen einige Gemeinden nur Geld einnehmen?



Missbrauch in der katholischen Kirche - ausreichend aufgeklärt? Der Missbrauchsbericht der Deutschen Bischofskonferenz benennt mehr als 3.000 sexuell missbrauchte Kinder und 1.670 Geistliche als Täter in den vergangenen Jahrzehnten. Noch Wochen nach der Veröffentlichung herrscht große Unruhe in der katholischen Kirche. So wirft Freiburgs Erzbischof Stephan Burger seinem Vorgänger Zollitsch Vertuschung vor und Kirchenlaien pochen auf mehr Transparenz sowie weitere Aufklärung. Juristen wollen eine strafrechtliche Verfolgung der Täter, sie klagen gegen die deutschen Bistümer. Studiogast ist Matthäus Karrer, Weihbischof in der Diözese Rottenburg-Stuttgart.



Vor Ort in Oberharmersbach: In Oberharmersbach im Ortenaukreis missbrauchte der angesehene Gemeindepfarrer mehr als 20 Jahre immer wieder Ministranten. Eines der Opfer ist Raphael Hildebrandt. Er erstattete Anzeige und wurde dafür im Dorf angefeindet. Reporterin Alix Koch besucht ihn.



Schwerkriminelle in Freiheit? Zwei Männer sitzen wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft. Nach Monaten kommen sie plötzlich auf freien Fuß. Ohne Urteil, ohne Prozess. Die Begründung des Oberlandesgerichts Stuttgart lautet, das Gericht sei überlastet. Die Zeit zwischen Inhaftierung und Prozessbeginn sei zu lang, nur bei einem Verdächtigen bestehe Fluchtgefahr. Ist das ein Einzelfall oder die Regel?



Parkplatz-Posse - wird bei Stellplätzen mit zweierlei Maß gemessen? Vor zehn Jahren genehmigte die Stadt Leimen Dieter Schemenauer den Bau eines Parkplatzes. Jetzt darf er dort nicht mehr parken mit der Begründung, der Stellplatz sei zu schmal und liege zu nah an den Straßenbahnschienen. Dabei gibt es städtische Parkplätze, die noch schmaler sind. Wird mit zweierlei Maß gemessen?



CDU-Vorsitz - Schaulaufen in Böblingen: Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz oder Jens Spahn: Wer konnte im Schaulaufen um die Nachfolge von Angela Merkel als CDU-Vorsitzende bei der Regionalkonferenz in Böblingen punkten?



"Zur Sache Baden-Württemberg"



Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg" mit Clemens Bratzler berichtet über die Themen, die das Land bewegen. Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme, Studiointerviews und Satirebeiträge lassen politische Zusammenhänge verständlich werden. In der "Wohnzimmer-Konferenz" diskutieren jeden Donnerstag drei Baden-Württemberger/innen via Webcam von ihrem Wohnzimmer aus live über aktuelle politische Themen. Das letzte Wort bleibt dem Ministerpräsidenten des Landes vorbehalten - computeranimiert und mit der Stimme des SWR3 Comedychefs Andreas Müller.



Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter www.SWR.de/kommunikation.



20.15 RP: Zur Sache Rheinland-Pfalz! Das Politik-Magazin fürs Land mit Britta Krane



Gefährliche LKW-Parkplätze - Organisierte "Planenschlitzer" stehlen wertvolle Fracht



LKW-Fahrer Udo Skoppeck fährt regelmäßig die Nord-Süd-Route durch Rheinland-Pfalz. Seinen Job macht er gern. Doch er fürchtet die Kriminalität auf den meist völlig überfüllten Parkplätzen an der Autobahn. Skoppeck und seine Kollegen werden von organisierten Diebes-Banden bedroht. Ob Turnschuhe, Computer oder Mobiltelefone und Alkohol fast alles, was schnelles Geld bringt, werde inzwischen von der Ladefläche gestohlen. Erst am Wochenende wurden Dutzende LKW auf einem Parkplatz am Walldorfer Kreuz geplündert. Auch im Norden von Rheinland-Pfalz schlagen die Diebe derzeit immer wieder zu. Die Banden sind gut organisiert. Sie kommen meist aus Osteuropa oder den Niederlanden. Diese Banden nutzen aus, dass es auf deutschen Parkplätzen kaum Videoüberwachung gibt. Meist schneiden sie erst kleine Löcher in die LKW-Planen und spähen die Ladung aus. Zugeschlagen wird dann irgendwo auf einem günstig gelegenen Parkplatz. "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" Reporter Michael Eiden war auf Autobahn-Parkplätzen in Rheinland-Pfalz unterwegs.



"Zur Sache" will's wissen: Ist Hartz-IV für Langzeitarbeitslose noch zeitgemäß?



SPD und Grüne gegen Hartz-IV - Sollten Menschen, die keinen Job mehr bekommen, mit einem Grundeinkommen abgesichert werden?



Ursula Mathern aus Merxheim bei Bad Kreuznach bekommt Hartz-IV. Sie ist 60 Jahre alt und findet an der Nahe einfach keinen Job mehr. Sie habe in der Pflege gearbeitet und bei einer Bank, doch vor 7 Jahren sei ihr Arbeitsplatz wegrationalisiert worden, sagt sie. Die vielen Besuche beim Jobcenter und die vielen hundert Bewerbungen habe sie als sehr frustrierend empfunden. Inzwischen fragt sie sich immer wieder, warum bekommen Langzeitarbeitslose wie sie nicht einfach ein bedingungsloses Grundeinkommen, von dem man ohne Armut leben kann. Diese Gedanken machen sich auch die Parteispitzen von SPD und Grünen. Beide Parteien hatten die Hartz-Gesetze 2003 auf den Weg gebracht. Jetzt sollen die Jobcenter plötzlich keinen Druck mehr auf ältere Langzeitarbeitslose ausüben, so SPD und Grüne. SPD Chefin Andrea Nahles spricht statt von Hartz-IV von einer "Mindestsicherung", diese dürfe "nicht relativierbar" sein. Doch Unternehmer und Landwirte, die Arbeitskräfte suchen, sehen das anders. Viele sind von Hartz-IV-Empfängern enttäuscht und halten ein Grundeinkommen ohne Arbeit für völlig falsch. "Zur-Sache Rheinland-Pfalz!" Reporter Tilo Bernhardt hat recherchiert.



"Zur Sache" PIN: Wann gilt man eigentlich als arbeitslos?



Das ist doch einfach, denken viele: Dann hat man keinen Job. Das gilt in Deutschland offiziell für 2,3 Millionen Menschen. Doch es sind eigentlich viel mehr. Denn die, die an sogenannten arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen teilnehmen, beispielsweise Bewerbungsgespräche trainieren, werden nicht gezählt. Auch Frauen und Männer über 58, die in den vergangenen 12 Monaten kein Jobangebot mehr bekommen haben, fallen aus der Statistik raus. Der "Zur Sache"-PIN klärt auf.



Vollbeschäftigung im Eifelkreis - Was steckt hinter dem "Jobwunder"?



Immer, wenn in Rheinland-Pfalz die neuesten Arbeitsmarktzahlen verkündet werden, trumpfen einige Flächenkreise auf. Im Westerwald-Kreis, im Rhein-Lahn-Kreis, im Kreis Trier-Saarburg und entlang der Mosel in den Landkreisen Bernkastel-Wittlich und Cochem herrscht inzwischen Vollbeschäftigung. Das heißt, es gibt statistisch weniger als 3 Prozent Arbeitslose. Im Eifelkreis Bitburg-Prüm liegt die Arbeitslosenquote inzwischen bei 2,3 Prozent. Das liegt auch an der der Nähe zu Luxemburg. Doch was ist mit denen, die es trotz "Vollbeschäftigung" nicht schaffen? "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" Reporterin Selina mit den Hintergründen.



Der Sondermüll, das Dorf und ein tödlicher Unfall - Heßheimer Bürger fordern Schließung des Zwischenlagers



Der Gefahrstoffunfall mit zwei Toten im Sondermüll-Zwischenlager Heßheim hat in der Region um Frankenthal große Unruhe ausgelöst. Noch immer scheint unklar, welche Substanzen sich in dem Kanister befanden, den die beiden Mitarbeiter geöffnet haben sollen. Inzwischen ist nicht mal mehr sicher, dass es tatsächlich gasförmige Substanzen aus dem Kanister waren, die die Arbeiter vergifteten. Monate nach dem Unfall haben die zuständigen Behörden und die Ermittler der Staatsanwaltschaft jetzt ein 1000-Liter-Faß im Blick. Der Inhalt des Behälters wird gerade untersucht. Inzwischen fordern Politiker aller Couleur lautstark Aufklärung. Für die Heßheimer Bürgerinitiative steht mittlerweile fest, dass die zuständige Kontrollbehörde, die SGD in Neustadt an der Weinstraße, mit der Überwachung des Sondermüll-Zwischenlagers überfordert ist. Die "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" Reporterinnen Kathrin Lindemann und Myriam Schönecker über einen tragischen Gefahrstoffunfall mit zwei Toten, bei dem nach wie vor sehr viele Fragen offen sind.



Biber-Alarm in Freilingen - Eingewanderter Nager mischt Dorf im Westerwald auf



Irgendwann war er da, der Einwanderer. Niemand weiß genau, wo er plötzlich herkam. Jedenfalls fing er sofort an, auf der Wiese über dem Dorf 60 frisch gepflanzte Bäume zu fällen und einen Bach gleich mehrfach aufzustauen. So wie es Biber halt nun mal machen, wenn sie sich irgendwo niederlassen, eine Burg bauen und eine Familie gründen wollen. Anfangs fanden das alle toll in Freilingen, bis der Biber den Westerwaldwanderweg und die Wiesen der Umgebung flutete. Die zuständigen Behörden sahen Gefahr im Verzug. Dorfbewohner fürchteten sogar, der Biberdamm könne brechen und eine Flutwelle ihre Häuser gefährden. "Zur Sache Rheinland-Pfalz!"-Reporterin Meike Gehlsen über den Biber-Alarm in Freilingen und die Suche nach einer Lösung des Konflikts.



Zur Sache hilft "nachgehakt": Bürger sorgt sich wegen unfallträchtiger Einmündung



Georg Koch aus St. Aldegund an der Mosel setzt sich seit Jahren dafür ein, dass eine unfallträchtige Abzweigung zur Bundesstraße sicherer wird. Genau an der Einmündung zur stark befahrenen B 49 befindet sich nämlich eine Wiese, auf der immer wieder Autos wild parken und damit die Sicht in die Einmündung versperren. Georg Koch war schon bei zahlreichen Behörden - doch niemand fühlte sich zuständig. Deshalb hat er sich hilfesuchend an "Zur Sache hilft" gewandt. Leo Colic hat sich für sein Anliegen eingesetzt und wollte wissen: Wie sieht es jetzt aus St. Aldegund? Wird weiter wild geparkt?



Zur-Sache- Schätzchen: "Neue Bäume braucht das Land"



Comic-Malu hat ein großes Ziel: Weg mit den Funklöchern. Und Comic-Julia soll es in Berlin richten: den superschnellen 5G-Mobilfunkstandard durchsetzen. "Sonst bleiben wir Rheinland-Pfälzer im Mittelalter", fleht Comic-Malu, träumt von tausenden Masten und stimmt ihren neuen 5G-Weihnachtssong an: "Antennenbau, Antennenbaum -- wie schön sind Deine Drähte?".



Freitag, 30. November 2018 (Woche 48)/28.11.2018



14.15 Eisenbahn-Romantik



Blech, Karton & Co. - historische Modellbahnschätze Folge 945



Jedes Jahr treffen sich die Trix-Express-Freunde Berlin, um unter einem bestimmten Motto ihre Schätze aus der Modellbahn-Geschichte der Öffentlichkeit zu präsentieren. Die Ausstellung im Herbst 2017 hatte zum Thema 80 Jahre Trix Express, eine Erinnerung an die Geburtsstunde der Modelleisenbahn im Tischbahn-Format in der Spur 00, der späteren Spurweite H0. Gezeigt wurden verschiedene historische Trix-Express-Anlagen, aber auch seltene Stücke anderer Hersteller. Einmalig die internationale Sammlung von Ausschneidebögen und Fahrzeugmodellen aus Papier und Karton und eine Recyclingbahn, gebaut aus Materialien, die bei anderen Leuten im Abfallkorb landen.



Von Papier zu Blech - Von Berlin nach Stuttgart: Seit fast 40 Jahren werden immer am ersten Advent in Stuttgart Blecheisenbahnen gezeigt, Blecheisenbahnen und Spielzeug, mit welchem unsere Väter und Großväter vor 60 bis 120 Jahren gespielt haben. 700 Quadratmeter Fläche, 20 Anlagen in acht unterschiedlichen Spurgrößen, 800 Meter Gleis und rund 130 Lokomotiven und um die 70 Personen- und Güterwagen.



Samstag, 01. Dezember 2018 (Woche 49)/28.11.2018



05.05 h: Zusätzlichen Beitrag beachten!



05.05 Reisetipp Südwest



Hochrhein - Wilde Natur Erstsendung: 10.04.2018 in SWR



Sonntag, 02. Dezember 2018 (Woche 49)/28.11.2018



22.05 RP: Flutlicht



Top-Thema: Trainer - zwischen Held und Sündenbock | Studiogast: Sandro Schwarz (Trainer 1. FSV Mainz 05) |



Nachbericht Bundesliga: Fortuna Düsseldorf - 1. FSV Mainz 05 | Nachbericht 3. Liga: SpVgg Unterhaching - 1. FC Kaiserslautern |



Nah dran: Alice Kobisch | Moderation: Benjamin Wüst



Dienstag, 04. Dezember 2018 (Woche 49)/28.11.2018



18.15 BW+RP: natürlich! Natur und Umwelt im Südwesten



Wussten Sie, dass Schafe früher gar keine Wolle hatten? Oder dass es heute noch Schafrassen gibt, die es schon zu Ötzis Zeiten gab? Moderatorin Ulrike Nehrbaß besucht die Archeschäferei von Barbara Zeppenfeld in Reutlingen-Bronnweiler. Zum dritten Mal wurde diese von der UN ausgezeichnet. Hier werden nicht nur alte Schafrassen gezüchtet, sondern auch Wolle für Kleidung oder Teppiche hergestellt.



Ganze 220 Kilo pro Kopf und Jahr fallen allein an Verpackungsmüll in Deutschland an - damit sind wir Europameister. Eigentlich wollen wir unseren Müll reduzieren, doch das Gegenteil ist der Fall. Ulrike Nehrbaß schaut sich den Laden "Unverpackt" von Anika Kolb in Bad Kreuznach an: Sie zeigt, dass es anders geht und der Plastikwahnsinn der Umwelt zuliebe ein Ende haben muss.



Auch Menschen hatten tatsächlich mal einen Schwanz, davon ist heute nur noch ein Steißbein übriggeblieben. Dagegen besitzen fast alle Tiere noch einen Schwanz, denn er ist für sie lebenswichtig. Ohne ihn könnten sie sich nicht fortbewegen, verteidigen oder kommunizieren.



Obwohl es "Bio-Tonne" heißt, wissen viele Menschen immer noch nicht, was hineindarf und was nicht. Leider ist es sogar so, dass immer wieder Kunststoff darin zu finden ist und es bei der Mülltrennung zu Problemen kommt. Deshalb sind jetzt Plastik-Kontrolleure unterwegs.



Extrembotaniker Jürgen Feder stellt das Kraut der Woche vor: den "Natternkopf".



"Fast Fashion" nennt man die Billig-Klamotten, die unter miserablen Arbeits- und Lohnbedingungen in armen Ländern produziert werden. Die "changemaker", eine Schülergruppe aus Bad Friedrichshall, will der Wegwerfmentalität mit nachhaltig produzierten T-Shirts den Kampf ansagen.



Donnerstag, 06. Dezember 2018 (Woche 49)/28.11.2018



22.45 Kunscht! Kultur im Südwesten



Moderation: Ariane Binder



Artisten, Clowns und Zuckerwatte - Ariane Binder moderiert vom "Weltweihnachtscircus" auf dem Cannstatter Wasen.



Manege frei - seit 250 Jahren verzaubert und verblüfft der Zirkus.



Tragik, Komik, Spannung - die Filmschau Baden-Württemberg zeigt Produktionen aus dem Land und ehrt Walter Sittler.



Die Entdeckung der Langsamkeit - Stuttgarter Game Design Studios entwickeln neue Spiele.



Von wegen von gestern - das Wilhelm-Hack-Museum Ludwigshafen zeigt internationale "Zeichnung der Gegenwart".



Kultur-Tipps



Dienstag, 11. Dezember 2018 (Woche 50)/28.11.2018



18.15 BW+RP: natürlich! Natur und Umwelt im Südwesten



Jagd polarisiert! Es gibt erbitterte Gegner und leidenschaftliche Befürworter. Mit Moderator Axel Weiß ist das Natur- und Umwelt-Magazin "natürlich!" bei einer Jagd im Wildenburger Land dabei. Da hat der "Ökologische Jagdverband" aus Rheinland-Pfalz die Jäger aus der Region zu einer Drückjagd versammelt. Der SWR ist mit dabei und fragt: Wie kann Jagd denn ökologisch sein? Warum muss es eine Drückjagd sein? Und was geschieht mit dem Wald, wenn nicht gejagt würde?



Im zweiten Teil der Sendung besucht Axel Weiß eine Samenklenge im Baden-Württembergischen Nagold. Dort geht's um Saatgut. Er erfährt, in wieweit Klenge mit Klingen zu tun hat und bekommt vom Zapfenpflücken bis zur Lagerung einen faszinierenden Einblick in die verantwortungsvolle Arbeit der Samengewinnung, denn die ist wichtig für die Zukunft der Wälder im Südwesten.



Die Zuschauer erfahren außerdem, wie Eichhörnchen sich auf den Winter vorbereiten, wie ein Ehepaar aus dem Allgäu mit einem ökologischen Buchversand Amazon die Stirn bietet und wie "Fairer Handel" zu mehr Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit führt.



Samstag, 15. Dezember 2018 (Woche 51)/28.11.2018



18.45 BW+RP: Stadt - Land - Quiz



Das Städteduell im Südwesten



Weihnachtsmärkte stehen für Besinnlichkeit in der Adventszeit. Lichterzauber, Leckereien und kreative Geschenke bringen die Besucher in weihnachtliche Stimmung. Die Weihnachtsmärkte in Trier und Freiburg zählen zu den schönsten im Südwesten. Beste Gelegenheit für SWR Moderator Jens Hübschen, den Besucherinnen und Besuchern zwischen Plätzchen und Glühwein Quizfragen zum Fest zu stellen. In welcher Stadt kennen sich die Bewohner besser mit Weihnachtsbräuchen und Tannenbaumdekoration aus? Eher turbulent wird es bei der Stadt-Wette zugehen. Trier und Freiburg müssen innerhalb von vier Stunden zwei weihnachtliche Aufgaben lösen. Dazu brauchen sie die tatkräftige Unterstützung der Bevölkerung. Welche Stadt stellt hier mehr auf die Beine?



23. Dezember, SWR Fernsehen



15.30 Burgen und Schlösser zur Weihnachtszeit



Weihnachten auf Burgen und Schlössern im Südwesten - das bedeutet riesige Weihnachtsbäume, festlich geschmücktes und illuminiertes Mauerwerk und überall Nostalgie pur, die die Besucher in perfekte Weihnachtsstimmung versetzt. Für den 90-minütigen Film haben die Filmautorinnen Catherine v. Westernhagen und Sabine Keller Schloss- und Burgbesitzer im Südwesten besucht, die sich bei ihren ganz privaten Weihnachtsbräuchen über die Schulter schauen lassen und mit ganz unterschiedlichen und spannenden Veranstaltungen aufwarten. Einige von ihnen pflegen in der Adventszeit die Traditionen ihrer Vorfahren und erinnern sich in dieser emotionalen Zeit auch an historische "Weihnachtsgeschichten", die ihre Eltern rund um den Zweiten Weltkrieg auf ihren Schlössern erlebt haben. Schloss Sigmaringen am südlichen Rand der schwäbischen Alb sieht in der Weihnachtszeit aus wie ein Märchenschloss. Festlich beleuchtet und mit viel Weihnachtsdekoration. Der Stammsitz der schwäbischen Linien der Fürsten von Hohenzollern ist für Besucher geöffnet. Beim Weihnachtszauber erfahren sie, wie dort früher Weihnachten gefeiert wurde. Von den ganz persönlichen Bräuchen der fürstlichen Familie erzählt Fürst Karl Friedrich von Hohenzollern. Seine Familie musste im Zweiten Weltkrieg das Schloss verlassen, als die französische Vichy Regierung in Sigmaringen einquartiert wurde. Weihnachtlich geht es auch bei einer der Verwandten des Fürsten am Rhein zu. Prinzessin Heide von Hohenzollern öffnet am ersten Advent ihr weihnachtlich geschmücktes Schloss für Besucher: Kaffee trinken im Spiegelsaal, Kunsthandwerk im Rittersaal. Der musikalische Auftakt, das Adventssingen im Burghof, ist für die Prinzessin der schönste Moment der Vorweihnachtszeit auf Burg Schloss Namedy. Auf Schloss Kewenig in der Südeifel wird in diesem Jahr zum fünften Mal ein Weihnachtsmarkt im ganz großen Stil stattfinden. Die Schlossherren Denise und Francy Weyrich haben das marode Anwesen vor sieben Jahren gekauft und in kleinen Schritten liebevoll saniert. In der Vulkaneifel bereitet sich der Burgherr Günther von Guretzky Cornitz von der Burg Dreis auch schon auf Weihnachten vor. Der Malermeister, der für das Burgcafé die Kuchen und Torten höchstpersönlich backt, möchte in der Vorweihnachtszeit gemeinsam mit den Nachbarn der Burg, sozial Benachteiligten und Menschen mit Behinderung aus der Umgegend eine große Backaktion starten. Überall im Südwesten wappnen sich die Schloss- und Burgbesitzer für Weihachten. Der Film erzählt die schönsten weihnachtlichen Burg- und Schlossgeschichten und lässt dabei auch die Historie einiger Burgen und Schlösser wiederaufleben.



Samstag, 05. Januar 2019 (Woche 2)/28.11.2018



16.00 Die Ente



Kultauto Citroen 2 CV



Die Ente, unter diesem Kosenamen ist der Klein- und Kultwagen in Deutschland besser bekannt als unter 2CV, der offiziellen Modell-Bezeichnung von Citroën. Der 2CV wurde für die französische Landbevölkerung entwickelt. Das kleine Auto sollte billig, sparsam und robust sein, schlechte Wegstrecken bewältigen und vier Personen sowie einen Zentner Kartoffeln transportieren können - mit einer Geschwindigkeit von 60 Stundenkilometern. Außerdem sollte das Fahrzeug so gut gefedert sein, dass man einen Korb Eier über holprige Feldwege unbeschadet transportieren konnte. Die extrem weiche Federung war eines der Ergebnisse dieser Vorgaben, während das Aussehen keinerlei Rolle spielte.



Der kleine 2-Zylinder knatterte wie ein Sportflugzeug. In Deutschland wurde er vor allem in den 60er und 70er Jahren von Studenten, Intellektuellen, Individualisten gefahren. Die Ente war das Statussymbol eines alternativen Lebensstils - keine Ente gleicht der anderen. Kaum ein Auto wurde über einen so langen Zeitraum gebaut und das Aussehen dabei nur wenig verändert. Der Motor dagegen, auch das ungewöhnlich, wurde im Laufe der Jahre dreimal so stark - von 9 PS auf 29 PS, von 65 Stundenkilometern Spitze auf immerhin 115 km/h.



In den 70er Jahren war der 2CV das erfolgreichste Modell von Citroën. 1990 wurde die Produktion eingestellt, nachdem mehr als 5 Millionen Wagen einschließlich der Kastenvariante gebaut worden waren. Die Ente ist ein Auto für Liebhaber, die in diesem Film zu Wort kommen und skurrile Geschichten über ihre Ente erzählen. "Die Ente - Kultauto Citroën 2CV", ein Film von Thomas Eberding.



Sonntag, 13. Januar 2019 (Woche 3)/28.11.2018



18.45 BW: Treffpunkt



CMT - Die Urlaubsmesse Stuttgart



Die weltweit größte Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit öffnet für mehr als 250.000 Besucher ihre Pforten. Schwerpunkte setzt die CMT, die Urlaubsmesse Stuttgart, mit der Caravaning Partnerregion Kärnten. "Treffpunkt" hat sich am Millstätter See umgesehen und porträtiert unter anderem die "Biwaks unter den Sternen". Sterneverdächtig ist auch Baden-Württemberg, das sich dieses Mal auf der Messe als Outdoor-Land präsentiert - mit wilden Wäldern, steilen Trails und jeder Menge Abenteuer. Auch hier waren die "Treffpunkt"-Testenden zu Lande, zu Wasser und in der Luft unterwegs.



Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285, grit.krueger@SWR.de



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2