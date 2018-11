Tagesausblick für 29.11.: DAX tritt auf der Stelle. Autozulieferer fahren rückwärts.

Richard Pfadenhauer,

Die Aktienmärkte traten heute weiter auf der Stelle. Morgen steht die Vorlage des jüngsten Fed-Protokolls an und zum Wochenschluss gibt es das Treffen von US-Präsident Donald Trump mit Chinas Präsident Xi Jinping. Das zentrale Thema wird der Handelskonflikt sein. Der Ausgang ist noch offen. So stagnierte der DAX heute im Bereich von 11.300 Punkten und der EuroStoxx50 bei 3.170 Punkten. Die US-Barometer zeigten sich in den ersten Handelsstunden deutlich fester. Der Dow Jones steuerte die Marke von 25.000 Punkten an und der Nasdaq-100 kann zunächst die Marke von 6.700 Punkten überschreiten.

Der Ölpreis gab im Tagesverlauf nach und pendelte somit weiter in der Range von 58,80/62,70 USD (Brent) beziehungsweise 50,40/53,40 USD (WTI). Der Euro/US-Dollar bestätigte den Ausbruch unter 1,13 USD und nimmt damit weiter Kurs auf das jüngste Tief von 1,12 USD.

Unternehmen im Fokus

Aurubis meldete, das laufende Aktienrückkaufprogramm nach dem jüngsten Kursrückgang minimal zu erhöhen. Bei Continental drückte heute eine negative Analystenstudie. Die Aktie verlor zeitweise rund sieben Prozent und zog Konkurrenten wie Schaeffler mit nach unten. Nordex hat einen Großauftrag aus Frankreich eingefahren. Anleger quittierten dies mit einem Kursplus von über drei Prozent. Nach dem Beschluss Frankreichs bis 2021 aus der Kohle-Energie auszusteigen, fordert Uniper nun Lösungsvorschläge. Anleger sind nervös und drückten den Kurs nach unten. Vapiano legte heute Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal vor und kürzte das Gewinnziel. Die Daten haben den Investoren nicht geschmeckt. Die Aktie verlor im Tagesverlauf rund sieben Prozent. Knorr-Bremse konnte hingegen bei der Vorlage der Zahlen überzeugen und steuert nun für das Gesamtjahr eine EBITDA-Marge von 17,5 bis 18,5 Prozent an.

Morgen melden unter anderem HP und Tele Columbus Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr.

Wichtige Termine

Europa - Wirtschaftsvertrauen, Geschäftsklima, Verbr.-Vertrauen Euro-Zone, November

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 24. November

USA - Fed veröffentlicht Protokoll der Sitzung des Offenmarktausschusses vom 07. - 08. Nov.

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 11.380/11.480/11.640/12.000 Punkte

Unterstützungsmarken: 10.790/11.000/11.050/11.250 Punkte

Der DAX pendelte im Tagesverlauf in einer Range zwischen 11.280 und 11.340 Punkten. Damit hielt sich der Index weiterhin oberhalb der Unterstützungsmarke von 11.250 Punkten. Positive Impulse könnten sich oberhalb der 20-Tage-Durchschnittslinie und damit oberhalb von 11.380 Punkten ergeben. Dann besteht die Chance auf eine Aufwärtsbewegung bis 11.640 Punkte (jüngstes Hoch). Der Trend bleibt jedoch noch labil. Kippt der Index unter 11.000 Punkte droht eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis 10.790 Punkte.

DAX in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 01.01.2018 - 28.11.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 28.11.2013 - 28.11.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

