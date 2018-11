Essen (ots) -



Zur Essen Motor Show gehören seit ihrem Start im Jahr 1968

einzigartige und im positiven Sinne verrückte Fahrzeuge. Das ist auch

bei der 51. Ausgabe des PS-Festivals vom 1. bis 9. Dezember (30.

November: Preview Day) so. Ob einmalige Design Cars, ein Porsche aus

Altmetall-Teilen oder ein Super-Mercedes-Truck mit zwei Aufliegern -

eine "wilde" Mixtur ist in Halle 3 der Messe Essen zu bestaunen. Sie

zeigt, welche automobilen Blickfänge, fahrbar oder nicht, für jede

Menge Gesprächsstoff sorgen.



Der Schweizer Frank Rinderknecht überrascht seit Jahrzehnten mit

eigenwilligen Kreationen, die eines gemeinsam haben. Nämlich die

Frage: Wie fährt es sich in der Zukunft? So auch bei der Studie

"Rinspeed Snap" auf der Essen Motor Show. Sie besteht aus zwei

Teilen, der Fahrgastzelle und der Plattform, die getrennt werden

können. Die Plattform "Skateboard" trägt die komplette Technik und

Mechanik. Davon lässt sich die Fahrgastzelle mit vier Sitzplätzen,

"Pod" genannt, abtrennen und im Stand sinnvoll nutzen -

beispielsweise zum Campen. Ein weiterer Vorteil: Die

alterungsanfällige Plattform kann nach Bedarf einfach ausgetauscht

werden, während der Pod länger genutzt werden kann. Das Fahrzeug

fährt vollelektrisch und autonom.



Design Cars von Brabus, Rinspeed, Ruf und Zender



Die Sportwagen-Manufaktur RUF aus Pfaffenhofen, seit 40 Jahren als

Porsche-Spezialist bekannt, zeigt in Essen den neuen SCR 2018. Vor

zwei Jahren ist ein Prototyp vorgestellt worden, der weiterentwickelt

wurde und jetzt in Kleinserie hergestellt wird. Das

Carbonfaser-Monocoque wird vom integrierten Stahlrohrkäfig (IRC) noch

einmal verstärkt, Pushrod-Radaufhängungen an allen vier Rädern

entsprechen den Fahrwerken der Formel 1, und mittendrin arbeitet der

510 PS starke Sechszylinder-Motor mit vier Litern Hubraum. Fahrfertig

wiegt der neue SCR weniger als 1.300 Kilogramm; dazu trägt auch die

Karosserie aus einem leichten, festen Verbund-Werkstoff bei: Sie ist

aus Kohlefaser.



Von Zender kommt das Concept Car 500 Corsa Stradale auf Basis des

Fiat 500 nach Essen. Die Optik bestimmt ein komplettes

Aerodynamik-Kit aus Kohlefaserlaminat. Zum Paket gehört ein

komplettes Frontmodul, das Motorhaube und Frontschürze zu einem

Bauteil zusammenfasst. Ein voll einstellbares Gewindefahrwerk

optimiert die Straßenlage. Der 1,4-Liter-Turbovierzylinder-Motor

leistet 240 PS. Die Höchstgeschwindigkeit wird mit 232 km/h

angegeben. Der Innenraum wurde mit Sportsitzen, Edelstahlpedalen,

Einstiegsleisten aus Edelstahl sowie viel Leder in schwarz und orange

aufgewertet.



Auch Brabus zeigt in Essen ein Design Car: Die Bottroper bringen

die Sonderedition BRABUS 700 4x42 mit. Von dem veredelten

Geländewagen gibt es weltweit nur zehn Exemplare.



Porsche GT3 RS aus Alt-Metall



Skulpturen aus Altmetall in Lebensgröße und Detailtreue: Unter dem

Motto "Kunst aus Altmetall oder gebrauchten Auto-, Motorrad- und

LKW-Teilen" schweißt das Team "Giganten aus Stahl" seit 15 Jahren

Skulpturen in Handarbeit kunstvoll zusammen. Jede Skulptur ist ein

Unikat. So auch der Porsche GT3 RS, der in Essen zu sehen ist. Er

wiegt 1.300 Kilogramm. An ihm hat ein drei Mann starkes Team knapp

vier Monate gearbeitet und circa 20.000 Altmetallteile geschliffen.

Die Sitze sind verstellbar, die Türen können geöffnet werden. Im

Armaturenbrett ist ein Handschuhfach eingebaut. Sogar der Motor wurde

aus Altmetall nachgebaut.



Hinter den Design Cars und dem Porsche aus Metallteilen steht ein

Truck, der aussieht wie ein Show-Mobil. Aber das stimmt nur zur

Hälfte. Denn der Mercedes-Benz Actros 2663 Lowrider gewinnt nicht nur

Titel auf Festivals, sondern sorgt auch dafür, dass sein Besitzer

Mika Auvinen aus Finnland, der eine Transportfirma unterhält, täglich

Geld verdient. Der violette 76 Tonnen schwere Blickfang mit seinen

zwei Silo-Aufliegern wird (wenn er nicht gerade Show-Meriten erhält)

im Transportgewerbe eingesetzt. Vornehmlich transportiert er Zement.

Damit das Gespann unter jede Vorrichtung zur Verladung passt, kann es

per Pneumatik um bis zu zehn Zentimeter abgesenkt werden. Von der

Idee bis zur ersten Probefahrt verging knapp ein Jahr. Geschätzt

stecken rund 450.000 Euro Materialkosten im Fahrertraum aus Helsinki.

Knapp 6.000 Arbeitsstunden waren nötig. Angetrieben wird das Gefährt

von einem 15,6-Liter-Motor mit 625 PS Leistung.



Weitere Informationen: www.essen-motorshow.de





