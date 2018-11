Mainz (ots) -



ab Freitag, 30. November 2018, 21.00 Uhr Live/Erstausstrahlungen



Anlässlich der UN-Klimakonferenz im polnischen Katowice (3. bis 14. Dezember 2018) beschäftigt sich 3sat ab Freitag, 30. November 2018, in Dokumentationen, Magazinen und Gesprächssendungen mit den Auswirkungen des Klimawandels und diskutiert die aktuellen Ergebnissen des Gipfels.



Den Auftakt macht im Vorfeld der Konferenz das 3sat-Wirtschaftsmagazin "makro" mit dem Thema "Prima Klima?" am Freitag, 30. November, 21.00 Uhr. Im Kampf gegen die Klimaerwärmung fordert der Weltklimarat drastische Maßnahmen: maximal 1,5 Grad, keine Kompromisse. Aber wie lassen sich Wirtschaft und Umweltschutz unter einen Hut bringen?



Am Dienstag, 4. Dezember, ab 22.25 Uhr, folgt die dreiteilige Dokumentationsreihe "Unsere Zukunft". Sie befasst sich mit der drängenden Frage der Welternährung, mit dem Problem Plastikmüll und dem Problem der antibiotikaresistenten Keime.



Städte sind derzeit für 80 Prozent des globalen CO2-Ausstoßes verantwortlich. Am Mittwoch, 12. Dezember, 20.15 Uhr, fragt die Dokumentation "Heißes Pflaster Stadt - Warum wir mehr Pflanzen brauchen", wie Städte grüner werden können - und wie damit auch das Leben für ihre Bewohner gesünder werden kann. Im Anschluss, um 21.00 Uhr, folgt die Dokumentation "Klimakiller Holzkohle". Laut UN ist die Holzkohleproduktion eine der Hauptursachen für die Entwaldung Afrikas und für das steigende Risiko von Ernteausfällen. Der Film legt die klimatischen Auswirkungen der Abholzung dar.



Am Donnerstag, 13. Dezember, beschäftigt sich 3sat den ganzen Abend mit den Auswirkungen des Klimawandels und den aktuellen Ergebnissen des Gipfels. Das Programm startet um 18.00 Uhr mit der einstündigen Live-Sendung "nano spezial: Klimagipfel in Katowice" aus dem Klimahaus Bremerhaven. Zusammen mit Polarforscher und Buchautor Arved Fuchs sowie Klimawissenschaftler Anders Levermann fasst "nano"-Moderatorin Yve Fehring in einer Spezial-Ausgabe des Wissenschaftsmagazins die Diskussionen und bis dahin bekannte Ergebnisse des Klimagipfels zusammen und liefert Hintergrundinformationen. Um 20.15 Uhr folgt im Rahmen von "Wissenschaft am Donnerstag" die Dokumentation "Dürre in Deutschland". Seit dem Sommer 2018 ist klar: Der Klimawandel ist mit langanhaltend hohen Temperaturen ohne Niederschlag auch in Deutschland angekommen. Wie können wir uns auf die klimatischen Veränderungen einstellen? Im Anschluss, um 21.00 Uhr, folgt die Gesprächssendung "scobel - Landwirtschaft im Klimastress". Gemeinsam mit seinen Gästen diskutiert Gert Scobel über neue Anbaumethoden, neue Sorten sowie über ein neues Bewusstsein für Klima, Boden und Kultur.



