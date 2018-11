Alibaba hat sich fast ein wenig unbemerkt an den deutschen Börsen wieder nach oben geschoben. Das einst gefeierte Wunderkind der Börsen war in den vergangenen Monaten in einen weitgehenden charttechnischen Abwärtstrend gerutscht. Die Aktie hat sich aber jüngst erholt und eröffnet nun wieder Chancen auf einen Kursanstieg von weiteren mehr als 10 %. Denn: Allein in den vergangenen vier Wochen war es für den Wert um mehr als 11 % nach oben gegangen. Am Mittwoch kam je nach Börsenplatz noch ein weiterer ... (Frank Holbaum)

