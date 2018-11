London (ots/PRNewswire) -



Die Stiftung BE OPEN, eine humanitäre Organisation, die von der

internationalen Geschäftsfrau und Philanthropin Elena Baturina mit

dem Ziel ins Leben gerufen wurde, Kreativität und Innovation zu

fördern, hat ein Ranking von Studienprogrammen auf dem Gebiet

Architektur und Design in Ländern der Gemeinschaft Unabhängiger

Staaten (GUS), in Zentralasien, Ozeanien und Australien

abgeschlossen.



Die umfangreiche Studie umfasste die Analyse von mehr als 160

Programmen, die aus 75 Bildungseinrichtungen der Zielregionen

ausgewählt wurden. Die besten Programme wurden im Einklang mit der

Untersuchungsmethodik von BE OPEN in Gruppen nach bestimmten

Bewertungsmaßstäben zusammengefasst:



1. Die 25 besten Bildungsprogramme insgesamt

2. Die 15 innovativsten Programme

3. Die 15 besten Programme in Bezug auf Medien

4. Die 15 besten Programme im Hinblick auf internationale

Attraktivität

5. Die 15 besten praxisorientierten Bildungsprogramme

6. Die 15 besten Programme im Hinblick auf das Ansehen ehemaliger

Studenten

7. Die 15 besten Programme im Hinblick auf das akademische Ansehen



Im Gegensatz zu den meisten Untersuchungen auf dem Bildungssektor

bewertet das von BE OPEN entwickelte System nicht die

Bildungseinrichtung selbst oder ihre materiellen Ressourcen, sondern

den Wert, den ihre angebotenen Studienprogramme bieten, also die

einzigartigen Gelegenheiten, mit denen jeder einzelne Kurs seine

Absolventen ausstattet - und zwar nicht so sehr im Sinne von

Prestige, sondern vielmehr in Bezug auf die Breite seines Horizonts

und seiner Verbindungen.



Elena Baturina, Gründerin von BE OPEN, dazu: "Mit diesem

Untersuchungsstadium hat BE OPEN sein internationales Ranking

abgeschlossen und ein umfassendes Bild der kreativen Bildung

weitgehend in allen Teilen der Welt geschaffen. Wir haben versucht,

nicht nur ein praktisches Tool für aufstrebende, kreative Köpfe

anzubieten, das ihnen bei der Suche nach dem idealen Weg in ihr

berufliches Wirkungsfeld behilflich ist, sondern auch die Bedeutung

der Entwicklung einer neuen Herangehensweise an den Bereich Bildung

zu betonen - facettenreicher, dynamischer und doch zugleich

verantwortungsbewusster."



Das Ranking ist Bestandteil von BE OPENs Bildungsinitiative Inside

the Academy und wurde für zwei Hauptgruppen konzipiert: Bewerber für

Studienprogramme im Bereich Design und Architektur überall in der

Welt sowie potenzielle Arbeitgeber. Es hat bereits 83 kreative

Studienprogramme in Europa, 208 Programme in Nordamerika, 34 in

Afrika, 102 in Südamerika und 96 Programme in Asien bestimmt.



Der nächste Schritt des Projekts besteht in der Systematisierung

der in aller Welt erfassten Ergebnisse in einer einzigen Datenbank,

die zu einem späteren Zeitpunkt erneut bewertet und regelmäßig

aktualisiert werden wird.



Die Studie CIS, CENTRAL ASIA AND OCEANIA steht mittlerweile unter

beopenfuture.com (http://beopenfuture.com) zum Download bereit.



